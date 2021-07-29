11 серпня Samsung презентує революційний смартфон

Він буде відрізнятися від всіх, які були раніше. Компанія Samsung випустила тизер-трейлер свого головного щорічного заходу – Galaxy Unpacked.





Ажіотаж навколо майбутньої презентації 11 серпня продовжує рости, і корейська компанія не упускає можливості підігріти інтерес. І привід дійсно вартує того.

В офіційному ролику голос за кадром натякає на те, що всі “смартфони”, що було раніше застаріли. Пора рухатися вперед.

«Зміни – єдина константа в світі інновацій … Просуваючи нові ідеї і трансформуючи існуючий досвід, вони перевизначають межі можливого».

Відео починається з показу старих телефонів таких виробників, як Blackberry, HTC, Motorola і Nokia, які ніби падають у чорну безодню.

Так що ж покажуть

Відео закінчується словами «Приготуйтеся до розгортання», що з’являються на екрані, а потім датою події Unpacked.

Цього року захід Galaxy Unpacked намічено на 11 серпня.

Очікується, що на заході представлять смартфон Galaxy Z Flip 3, два нових смартфони і кілька нових бездротових навушників.

Що відомо про Galaxy Z Flip 3

Витоки вже розкрили складні смартфони Galaxy Z Fold 3 і Galaxy Z Flip 3. А «розкладачка» Galaxy Z Flip 3 засвітилася на тестах.

Міць

Північноамериканський варіант Galaxy Z Flip 3 5G отримав топовий чіп Qualcomm Lahaina, який згадується в тестах. Він же флагманський Snapdragon 888. На деяких ринках (швидше за все і на нашому) може з’явитися версія «розкладачки» з чіпсетом Exynos 2100.

У пристрою 8 ГБ оперативної і 256 ГБ вбудованої пам’яті. Працює це чудо на ОС Android 11.

Екран

У нового смартфона буде два екрани: 6,7-дюймовий дисплей Super AMOLED з співвідношенням сторін 25:9 і 1,9-дюймовий зовнішній дисплей.

Раніше просочилися в мережу рендери, які показали, що Z Flip 3 матиме досить привабливий двоколірний дизайн.

Камери

Згідно витокам, «розкладачка» буде поставлятися з 10-Мп селфі-камерою, в основній камері буде головний датчик на 12 Мп, а також 12-мегапіксельний надширококутний об’єктив.

Ємність акумулятора – 3300 мАг, є підтримка зарядки потужністю 15 Вт.

Ми зібрали головні витоки по новому пристрою Samsung. Багато що засноване на чутках. Тому, щоб точно дізнатися, яким же насправді буде Galaxy Z Flip 3 і що ще покажуть на Galaxy Unpacked 2021, доведеться дочекатися 11 серпня.

Очікувана ціна – від 1 050 до 1 100 доларів.