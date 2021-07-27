У смартфонах Xiaomi покращили очищення пам’яті смартфона: нова ​​альфа-версія “Cleaner”

У новій версії системного застосування для очищення пам’яті смартфонів під управлінням MIUI, був змінений алгоритм пошуку непотрібних файлів. Все це стало можливим завдяки тестувальникам, які публікують новинки, дозволяючи нам випробувати “свіжі” додатки, ще до моменту їх офіційного релізу.





Коротка передісторія: оскільки ми постійно моніторимо всі новинки, щоб тримати вас в курсі подій, нами була знайдена і встановлена ​​альфа-версія «Cleaner» (очищувач).

Ніяких серйозних змін в релізі заявлено не було, через що ми спочатку вважали це оновлення малопотрібним. Але пізніше з’ясували, що в ньому (судячи з усього) була серйозно перероблена система визначення кеша додатків, яка дозволить користувачам звільняти більше пам’яті натисканням тільки однієї кнопки.

Зайшовши в додаток «Безпека» -> Очищення, ми побачили, що система пропонує нам звільнити 527 Мб даних. Більшу частину з яких займають «Файли даних» (кеш).

Потім ми вирішили порівняти показники з оновленою версією і були (м’яко кажучи) здивовані:

Як ви бачите різниця досить суттєва. При проведенні тестів, було помічено, що після відкриття будь-якого нового додатка, розмір пропонованих для очищення даних збільшується. Це означає, що у Xiaomi покращили очищення, змінивши алгоритм пошуку непотрібних файлів.

Щоб запустити нову версію, вам природно потрібно завантажити і встановити оновлення, а потім в додатку «Запуск Activity» (Activity Launcher в Play Market) скористатися пошуковим рядком, в який потрібно написати слово «cleaner».

Після цього знаходите рядок «com.miui.optimizecenter.MainActivity», натискаєте на нього і потрапляєте в інтерфейс оновленого додатка.

Щоб кожен раз не проробляти ці дії, дозволяєте «Запуск Activity» створювати ярлики на робочому столі, натискаєте на згаданий вище рядок і вибирає «Створити ярлик», після чого він з’являється на робочому столі.