Пришла пора: в Украине будут сносить жилые многоэтажки

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины разработало законопроект, согласно которому планируют обновить государственный жилищный фонд. В частности, в документе предлагаются правила, по которым устаревшие здания снесут, а вместо них будут построены новые многоэтажки.





В первую очередь ведомство собирается избавиться от так называемых «хрущевок». По предварительным данным новый законопроект коснется жителей почти 30 тысяч жилых домов, которых переселят в совершенно новые квартиры.

На данный момент площадь устаревшего жилья в Украине в сумме составляет около 4,33 миллиона квадратных метров. Некоторые из многоквартирников были построены еще задолго до начала Второй мировой войны. Соответственно сейчас они находятся в крайне аварийном состоянии. Чуть ли не каждую неделю в украинских новостях появляются сообщения о разрушении устаревших жилых сооружений, которые нередко влекут за собой человеческие жертвы. Поэтому вопрос обновления жилищного фонда сейчас является для украинцев «жизненно важным».

Согласно данным, которые упоминаются в пояснительной записке к законопроекту, всего в Украине устарели:

4646 многоэтажных зданий, которые были построены в 1919 году;

9693 многоэтажки, построенные в 1920-1953 годах;

7192 многоквартирных дома, построенных в 1954-1969 годах;

5364 здания, 1970-1989 годов постройки.

Согласно с планами Минрегионстроя, органы местной власти должны будут провести инвентаризацию и определить точное количество устаревших жилых домов на подконтрольной им территории. Собрав всю необходимую информацию, они смогут самостоятельно разработать проект реконструкции устаревших кварталов.

Согласно новым правилам, снести дом и переселить жителей станет значительно проще. Ведь необходимо будет согласие всего лишь 75% жильцов дома. Напомним, что в актуальном законе требуется положительный ответ 100% жителей. А такую ситуацию крайне сложно представить. Ведь в старых домах проживает немало пожилых людей, которые вряд ли согласятся на переезд, пусть и в совершенно новую квартиру.