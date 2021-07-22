Виявлена гра, що ламає новітні відеокарти NVIDIA RTX 3090
При цьому старі моделі прекрасно себе в ній відчувають
На даний момент свіжа гра від Amazon – New World – знаходиться на етапі бета-тестування. Незважаючи на це, до неї має доступ чимале число звичайних гравців.
Саме вони почали скаржитися на те, що проект онлайн-гіганта вбиває їх новітні відеокарти. Особливо, пише Tom’s Guide, дісталося моделі NVIDIA RTX 3090 – вона не просто перегрівається і перезавантажується, але іноді відмовляється відновлювати свою роботу.
Знайшлися навіть такі гравці, які «поламали» в New World не одну флагманську відеокарту NVIDIA. При цьому один з них повідомив, що встановивши в системний блок старішу GTX 980 не відчув схожих проблем.
Представники Amazon вже опублікували повідомлення, в якому відмовилися визнавати проблему «широко поширеною». Але в якості допомоги гравцям, компанія вирішила обмежити частоту кадрів в меню гри.
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