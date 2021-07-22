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Розкрита нова версія PlayStation 5

22.07.2021
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До кінця літа Sony випустить нову версію PlayStation 5. Про це стало відомо з повідомлень користувачів соцмереж.


Користувачі мережі звернули увагу на згадування нової версії приставки Sony в каталогах японських ритейлерів. Йдеться про оновлену цифрової версії консолі – PS5 Digital Edition. Розкрита модель фігурує під унікальним кодом CFI-1100B01.

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Факт випуску чергової ревізії консолі підтверджує керівництво користувача, виявлене на сайті Sony. У ньому уточнюються відмінності нової версії від актуальної – наприклад, вага PS5 буде менше приблизно на 300 грам. Також виробник замінив гвинт, за допомогою якого девайс кріпився до підставки. Таким чином, для установки консолі не буде потрібно викрутка. При цьому інші габарити PS5 не зміняться.

У злитих матеріалах ритейлерів йдеться, що нова ревізія приставки з’явиться в продажу в кінці липня. На даний момент невідомо, чи буде нова версія PS5 представлена ​​на японському ринку або глобально.

Старт продажів консолей PS5 відбувся в листопаді. На даний момент приставка є дефіцитною на багатьох світових ринках.

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