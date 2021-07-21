Такие купюры не примут нигде: в каких случаях пункты обмена могут отказать в приеме

В сети появляется все больше жалоб на украинском обменники, которые отказываются принимать купюры долларов и евро, если те находятся в некачественном состоянии. В некоторых случаях сотрудники пунктов соглашаются принять деньги, но с огромным комиссией, размер которой часто доходит до половины их стоимости.





Что говорят регуляторы

В большинстве подобных случаев граждане Украины поступают просто – заваливают правоохранительные органы жалобами на «беспредел обменников». Однако подобные обращения практически не имеют шансов на успех – представители обменных пунктов действуют в рамках законодательства. Причина проста – они имеют право не принимать купюры, которые отличаются явными дефектами на поверхности. К ним относятся:

наличие пятен краски на поверхности, включая чернильные (рисунки ручкой)

порванные края или бумага;

повреждения поверхности в нескольких местах сразу.

Исходя из этого, обменники имеют право не принимать купюры, на которых есть хотя бы малейший дефект, например, нарисована цифра ручкой или порван, а затем подклеен край. Причина простая – есть риск, что под такими вот повреждениями спрятаны признаки подделки. Чтобы не допустить принятия поддельной купюры, обменные пункты используют специальные детекторы, которые отмечают малейшие нарушения целостности изделия.

Впрочем, практически всем посетителям с поврежденными купюрами обменники предлагают выход – они выкупают денежный знак, отдавая взамен новую валюту, но при этом взимают комиссию. Часто эти комиссионные сборы огромные и доходят до половины фактической стоимости изделия. Меньше «такса» предлагается банками, но там подобные купюры не заберут сразу, а отправят на проверку, которая может длиться несколько дней.