Украинцам рассылают платежки со штрафами: сколько заставляют доплатить

Украинцам, которые не оплатили коммунальные услуги своевременно, могут угрожать немалые штрафы. Оповещения о санкциях с требованием уплаты суммы задолженности доставляют должникам прямо домой. Сейчас столичные комппредприятия начисляют на сумму задолженности 3% пени.





По словам Константина Лопатина, руководителя «Энергосбыт «КП «Киевтеплоэнерго», указанные санкции предусмотрены Гражданским кодексом Украины. Согласно предписаниям, размещенными в нем, пеня в размере 3% годовых начисляется на остаток долга. «Финансовые потери коммунальных предприятий от инфляции рассчитываются каждый месяц на сумму остатка от задолженности. При этом учитывают ежемесячный инфляционный индекс», – отметил директор коммунального предприятия.

Специалист также акцентировал внимание на том, что теплокоммунэнерго несет существенные убытки из-за своих должников. Ведь коммунальщики покупают энергоресурс у поставщиков и должны вовремя за него рассчитываться. Если же граждане не платят за услуги, комппредприятия не успевают расплатиться и подвергают себя огромным штрафам. А такие дополнительные расходы в тарифах отнюдь не предусмотрены.

Только в столице по данным на 1 июля 2021 задолженность за горячую воду и отопление достигла 3,5 миллиарда гривен. И не удивительно. Около 10% жителей Киева и окрестностей на постоянной основе не платят за тепло и горячую воду в полном объеме. Чем ставят в очень неудобное положение коммунальные предприятия, предоставляющие им свои услуги.

Помимо роста цены за отопление и начисления штрафных санкций, украинцев вскоре ждет еще одно не слишком приятное нововведение. Уже с 1 августа будут изменены тарифы на электроэнергию. Оплачивать свет теперь придется в зависимости от объема потребленных киловатт.

Сильнее всего вырастет цена для украинцев, использующих более 500 кВт*ч в месяц. Для них электричество будет стоить как минимум 3 грн за киловатт. А вот для экономных потребителей, которым в месяц хватает 100 кВт*ч, ставка останется прежней – 1,68 грн за кВт*ч.