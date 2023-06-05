Резніков прокоментував використання F-16 під час контрнаступу

Україна не використовуватиме винищувачі F-16 влітку 2023 року, заявив глава міністерства оборони республіки Олексій Резніков в інтерв’ю японському виданню NHK .

За словами Резнікова, потрібен час для підготовки льотчиків та технічного персоналу, який обслуговує ці машини. Україна буде готова розмістити винищувачі восени чи взимку 2023 року.

Раніше голова Об’єднаного комітету начальників штабів ЗС США Марк Міллі заявив , що американські танки Abrams і винищувачі F-16 не задіяні при контрнаступі ЗСУ.