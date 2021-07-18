Пересылка вещей и покупок по Украине значительно подорожает

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в области связи и информатизации удовлетворила просьбу АО «Укрпочта», и позволила компании увеличить стоимость услуг для клиентов. Регулятор утвердил проект соответствующего решения на заседании 16 июля, установив 20%-ную границу подорожания почтовых услуг. Тогда как руководство компании хотело поднять тарифы на целых 28,8%.





Меж тем в НКРСИ сейчас ожидают результатов рассмотрения решения касательно повышения цен еще двумя общественными организациями. Речь идет об Общем представительском органе со стороны работодателей, а также Общем представительском органе репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов. Свое официальное мнение по этому поводу объединения пообещали представить Нацкомиссии не позднее 23 июля текущего года.

Среди главных мотивов для увеличения стоимости услуг компании “Укрпочта” рост ценового индекса, повышение минимальной зарплаты украинцев, инфляция и собственно общее увеличение себестоимости почтовых услуг.

В то же время НКРСИ акцентирует внимание общественности на том, что указанное 20%-ное подорожание является предельной чертой для «Укрпочты». То есть почтовая компания сможет обслуживать своих клиентов и по меньшей цене, но поднимать стоимость услуг более чем на 20% не будет иметь права.

Национальная компания уже не первый раз обращается к регулятору с просьбой разрешить повышение цен на свои услуги. Только за несколько последних месяцев в Нацкомиссии было зафиксировано 6 запросов от «Укрпочты». В частности последнее обращение почтового оператора в мае содержало предложение поэтапного повышения тарифов:

на 1-м этапе предлагалось к ноябрю 2021 года повысить цены на 28,8% – на 23% для внутренних операций, и на 39,2% для международных;

на 2-м этапе, который компания планировала начать с 1 декабря текущего года, цены повысили бы еще на 9,3%.

Однако регулятор не одобрил такого плана, позволив реализовать только 20%-ный рост цен. Свою позицию Нацкомиссия обосновала желанием сбалансировать интересы операторов почтовой связи и, конечно же, ее пользователей.