Дорогое тепло: украинцы будут платить за отопление 4 тысячи гривен

В этом году отопительный сезон обещает принести украинцам не слишком приятные сюрпризы. Уже сейчас эксперты прогнозируют рост цены за отопление на 40-70%. В чем же причина такого критического повышения тарифов?





На скачок цены «голубого топлива» на самом деле влияет несколько важных факторов. В первую очередь это изменение политики «Нафтогаза». Национальная компания больше не намерена сбывать ресурс теплокоммунэнерго по льготной цене. То есть отечественные коммунальные предприятия будут вынуждены работать на условиях рынка газа.

Между тем в Европе стоимость топлива растет чуть ли не ежедневно. Связана такая неблагоприятная тенденция с холодным весенним сезоном, который опустошил запасы ресурса в хранилищах. Повлияла на цену газа также пандемия и карантинные ограничения, связанные с ней.

Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства из КГГА Олег Попенко прокомментировал текущую тарифную ситуацию. Специалист считает, что киевлянам стоит ожидать роста цены ресурса как минимум на 45%. Между тем жители Одессы будут платить за отопление на 56% больше, чем раньше. Рекордное же подорожание ожидается в Тернополе – тарифы повысятся на 70-75%.

К тому же, по словам руководителя Ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослава Павлюка, многие украинские города имеют огромные долги за отопление. Погасить их не так уж и легко, а без этого не удастся подписать контракт с “Нафтогазом”. Хотя даже без контракта в конце концов местные газовые предприятия попадут под влияние компании, ведь альтернативы «Нафтогазу» в Украине нет. Однако условия сотрудничества в этом случае могут быть значительно менее выгодным для региональных компаний-должников.

Повлияет на рост цен за тепло и тарифная децентрализация. Постепенная передача полномочий на установление тарифов местным органам власти начнется со дня на день. А значит цены смогут повышать также районные и городские администрации.

Ранее значительное влияние на цену ресурса имела НКРЭКУ. Госкомиссия «сбивала» слишком высокие цены, которые предлагали поставщики. А в условиях тарифной децентрализации НКРЭКУ уже не будет пользоваться такими широкими полномочиями.