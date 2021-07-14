Названо знаки зодіаку, які одразу лізуть у бійку

Для кожного із представників різних зодіакальних знаків характерні власні особливості та риси характеру. Проте деякі з них мають особливо крутий норов. Вони схильні до сварок, можуть «спалахнути» через дрібницю та одразу ж кинутися у бійку.





Хто вони – ці емоційні та різкі персонажі зодіакального кола?

Овен

Представники цього знаку народжені переможцями. У них сильний характер та яскравий темперамент. А для досягнення бажаних цілей Овени зазвичай обирають агресивні методи.

Для представників цього знаку надзвичайно важливо захистити свою гідність. Задля цього вони здатні на все. Астрологи радять не сперечатися з Овенами, та намагатися владнати конфлікти ще у момент їх зародження. Не вступайте у битву – ви навряд витримаєте потужний натиск Овена.

Близнюки

Це найбільш войовничий знак зодіаку. Близнюки дуже чутливі до поведінки близького оточення. Переходити їхні особисті межі, нав’язливо про щось розпитувати точно не варто. Ви можете одержати агресивну відсіч, яка завдасть чималого душевного болю.

Та представники цього знаку й мухи не образять, якщо не втручатися у їхні справи. З ними важливо тонко відчувати дистанцію.

Лев

Для Левів надзвичайно важлива їхня правота. Коли вони зустрічають опонента, що наважився висловити протилежну думку, спалахують як сірник. І тоді вже тримайтеся.

Представники емоційного знаку галасуватимуть та будуть стояти на своєму до останнього. Якщо ж ви захочете припинити суперечку, вистачить лише погодитися з думкою Лева. І все стане на свої місця.

Стрілець

Поразки – ось що Стрільці ненавидять найбільше. Програш у суперечці чи спортивній грі, образа, на яку не вдалося відповісти – все це завдає їм невимовного болю. Представники цього знаку прагнуть помститися, довести свою перевагу, затвердити себе у ролі тріумфатора.

Потрібно просто дати Стрільцю можливість проявити себе з найкращого боку. Тоді він зможе бодай трохи охолонути.