Украинцы будут отдавать долги по новым правилам: закон вступил в силу

Деятельность коллекторских компаний в Украине с сегодняшнего дня будет контролироваться НБУ. Регулятор в конце концов утвердил положение о регулировании деятельности фирм, обеспечивающих возврат средств кредиторам, и их методов взаимодействия с должниками.





Нововведения призваны прежде всего защитить пользователей финансовыми услугами от неправомерных посягательств. Коллекторские компании и финучреждения, заключающие с ними договора, должны будут отчитываться Национальному банку о всех деталях взаимодействия между собой, и с должниками.

Нацбанк будет знать обо всем

По новым правилам финучреждение, которое нанимает коллекторскую фирму, должно будет сообщать о факте заключения договора НБУ. Более того, отчетности подлежат любые изменения в соглашении, а также факт его расторжения.

Что касается самих коллекторских компаний, они в свою очередь обязаны сообщать регулятору о привлечении к «выбиванию денег» посторонних юридических и физических лиц. Меж тем информация о коллекторской фирме и ее услугах должна быть доступна широкой общественности на публичном сайте, или в месте осуществления деятельности.

Требования к техническим средствам коллекторов

Нововведение предусматривает обязательную фиксацию «рабочих» встреч коллекторов с должниками с помощью аудио- и видеотехники. Причем на всем оснащении коллекторов должна быть выставлена правильная дата и время. Фиксации подлежат также данные коллектора, финучреждения-кредитора, личная информация о должнике и сумме его долга.

Техническая запись встречи с должником является важным элементом дела и храниться вместе с другими материалами в течение 3 лет.

Стоит отметить, что исправность устройств записи и правильно установленное время на них является принципиальным вопросом. Ведь нередки случаи, когда свидетельства коллектора и должника расходятся. В таком случае гражданин, которого посетили с требованием вернуть средства, вряд ли сможет что-то доказать суду или правоохранительным органам. Ведь у коллекторов будет неоспоримое доказательство времени визита.

Реестр «чистых коллекторов»

Еще одним важным решением, которое принял в рамках нового постановления Нацбанк, стало создание специального реестра для коллекторских компаний. Определил регулятор и перечень документов, которые необходимо будет предоставить для включения в данный список. Правда, вносить в базу данных будут только коллекторские фирмы с «чистыми» документами и незапятнанной репутацией.