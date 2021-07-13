Все украинцы получат доступ к быстрому интернету

Проблема доступа к интернету уже давно провела четкую границу между жителями крупных городов и провинциальных поселков. В то время как первые имеют постоянный качественный доступ к сети интернет, вторым такой комфорт и не снился. В общем около 23% сельских жителей Украины совсем не имеют возможности соединения с интернетом.





Однако в правительстве в конце концов решили изменить ситуацию, создав равные условия доступа к сети для всех граждан. На днях Кабинет министров Украины утвердил программу, которая призвана обеспечить фиксированное подключение к сети более чем 1 миллиона украинцев Реализовать амбициозный план органы власти собираются к концу 2022 года.

Хорошую новость широкой общественности сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины. Ведь авторство инициативы «Доступ к интернету в украинских селах» принадлежит именно этому ведомству. Причем программа интернетизации является лишь частью большого плана министерства на 2021-2022 года по реализации Национальной стратегии создания безбарьерного пространства.

Согласовали программу массового подключения интернета во время заседания, на котором председательствовал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Меж тем данный проект имеет своей целью выполнение следующих задач:

подсоединить к оптоволоконной сети интернет не менее 6 тыс. региональных объектов социнфраструктуры;

создать доступную и удобную в пользовании цифровую сеть для лиц с ограниченной дееспособностью и малообеспеченных категорий населения.

В Министерстве цифровой трансформации также начали разработку отдельного раздела в государственном приложении «Дія.Безбар’єрність». Там будет содержаться информация о госуслугах, которые доступны в онлайн и оффлайн форматах. С помощью новой платформы можно будет легко узнать, куда обратиться с той или иной проблемой, и какие документы для этого нужны.

В частности, в министерстве подчеркнули важность доступа к сети не только с точки зрения общения, но также с образовательной целью и для получения гражданами цифровых услуг.