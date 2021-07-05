Порахують кожен лишній квадрат: в Україні збільшать податки на квартири

Всім власникам великих квартир і будинків варто приготуватися – з наступного року в дію вводяться нові податки на «елітне» житло. Пов’язано це з підвищенням мінімальної зарплати, тепер за кожен «зайвий» квадратний метр приміщення доведеться платити більшу суму.





Подробиці нововведень

Як і раніше, платити доведеться за так звані «зайві» квадратні метри житла, яке за своїми розмірами перевищує встановлені для «простих людей» норми – для будинку це 120 квадратних метрів, для квартири 60 «квадратів». Також податок передбачений для українців, які володіють і квартирою, і будинком, загальна площа яких перевищує 180 квадратів. Зараз встановлена «стандартна» ціна – за кожен метр понад норми доведеться заплатити 62,5 гривні. Однак ця норма встановлена для 2020 року і є дійсною до кінця 2021 року. У наступному році будуть діяти норми за 2021, причому розмір виплати залежить від мінімальної заробітної плати, встановлений на державному рівні. А так як влада вже підняли цей показник, то і платити доведеться не 62,5 гривні, а 70,8.

Якщо власник житла з якихось причин не сплатить податок до бюджету країни, його чекають штрафні санкції. Їх розмір розраховується наступним чином:

10% від суми штрафу, якщо тривалість прострочення не перевищує місяця;

20% від суми, якщо боржник не платить податок вже довше, ніж 30 днів.

Також платити доведеться більше, якщо зазначена нерухомість здається в оренду.