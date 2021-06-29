Вынесут все: украинцев напугали методом борьбы с должниками за коммуналку

Огромное количество коммунальных должников в Украине заставляет органы власти компенсировать убытки просто таки невероятными способами. Для погашения долга судебные исполнители часто изымают мебель, одежду и другие личные вещи должника, оставляя ему лишь необходимый для жизни минимум. Остальные же распродают на аукционе.





Украинцев не на шутку пугает такой вариант развития событий. Ведь способ «расплаты» путем изъятия имущества является чрезвычайно неприятным, и даже унизительным. Стоит отметить, что к такому шагу коммунальщики прибегают лишь в последнюю очередь, поскольку существуют и другие способы борьбы с неуплатой за услуги.

Арестовать и снять необходимую долговую сумму могут даже с банковской карты коммунального должника. Уже с 1 июля в Украине начнет действовать система, списывания средств со счета даже без предварительного обращения судебного исполнителя к руководству банка. Хотя с целью погашения долга суд может забирать ежемесячно лишь 20% дохода гражданина.

Но если на карточке обвиняемого совсем нет средств, или же он предусмотрительно снял их со счета, государству приходится браться за личное имущество. Обычно должнику в таком случае оставляют только крайне необходимые для нормальной жизнедеятельности вещи, как например кровать, теплую одежду и тому подобное. Все остальное имущество судебные исполнители могут смело забирать на продажу.

Государственные работники, вынужденные выполнять такую «неприглядную» работу, рассказывают, что процесс изъятия личных вещей доходит порой до абсурда. Приходится отбирать даже старую одежду или заржавевшие кастрюли. Сложно представить по какой цене все это можно продать, и компенсируют ли эти средства хоть часть долга гражданина.

Однако таких крайних мер можно избежать. Ведь сначала поставщик услуги только вносит должника в соответствующий реестр, и у него есть возможность добровольно вернуть деньги. Сделать это можно небольшими частями, путем подписания договора реструктуризации. И только когда должник совсем не идет на компромисс, компания-поставщик коммунальной услуги вынуждена обращаться в суд.