Лучше сидеть дома: названы дни июля, которые могут обернуться катастрофой

Луна – одно из самых загадочных небесных тел. Ее фазы и местоположение относительно других планет существенно влияет на состояние человека. Причем имеется в виду как ментальное, так и физическое самочувствие.





Астрологи утверждают, что особенно важными в лунном цикле являются дни, когда она совсем не взаимодействует с другими планетами Солнечной системы. В такие периоды небесное тело называют «холостым». В дни «холостой» Луны люди чаще всего чувствуют себя не лучшим образом. А некоторым просто таки тотально не везет.

Чего не стоит делать в период Луны без курса:

отложите, если это возможно, различные медицинские процедуры или хирургические вмешательства;

не назначайте судьбоносных встреч;

не занимайтесь оформлением важных документов;

воздержитесь от подписания соглашений о сотрудничестве;

оставьте на потом обращения в государственные органы.

Что полезно делать в дни «холостой» Луны:

самое время заняться бытовыми делами, которые вы давно откладывали;

прогулки на природе будут как раз «в тему»;

любой отдых от текущих дел, например занятия спортом или чтение.

Так какие же дни будут самыми неудачными в июле, и когда стоит себя поберечь?

в ночь с 30 июня на 1 июля;

3 июля в первой половине дня;

в ночь с 5 на 6 июля;

с утра до 17:00 часов 8 июля;

в ночные часы с 10 до 13 июля, а также с 19 на 20 число;

вечером 17 июля;

с вечера 23 и до 3:00 ночи 24 июля;

с 4:12 до 12:50 часов 28 июля.

Попытайтесь именно в эти дни расслабиться и отдохнуть от важных дел. Так вы не только убережете себя от серьезной ошибки, но и получите дополнительный заряд энергии от влиятельного небесного тела. Ведь издавна в нашем народе ходили слухи, что именно Луна больше всего влияет на здоровье и удачу человека.