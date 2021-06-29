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Лучше сидеть дома: названы дни июля, которые могут обернуться катастрофой

Астрологи предупреждают украинцев об опасности.

30.06.2021
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Луна – одно из самых загадочных небесных тел. Ее фазы и местоположение относительно других планет существенно влияет на состояние человека. Причем имеется в виду как ментальное, так и физическое самочувствие.


Астрологи утверждают, что особенно важными в лунном цикле являются дни, когда она совсем не взаимодействует с другими планетами Солнечной системы. В такие периоды небесное тело называют «холостым». В дни «холостой» Луны люди чаще всего чувствуют себя не лучшим образом. А некоторым просто таки тотально не везет.

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Чего не стоит делать в период Луны без курса:

  • отложите, если это возможно, различные медицинские процедуры или хирургические вмешательства;
  • не назначайте судьбоносных встреч;
  • не занимайтесь оформлением важных документов;
  • воздержитесь от подписания соглашений о сотрудничестве;
  • оставьте на потом обращения в государственные органы.

Что полезно делать в дни «холостой» Луны:

  • самое время заняться бытовыми делами, которые вы давно откладывали;
  • прогулки на природе будут как раз «в тему»;
  • любой отдых от текущих дел, например занятия спортом или чтение.

Так какие же дни будут самыми неудачными в июле, и когда стоит себя поберечь?

  • в ночь с 30 июня на 1 июля;
  • 3 июля в первой половине дня;
  • в ночь с 5 на 6 июля;
  • с утра до 17:00 часов 8 июля;
  • в ночные часы с 10 до 13 июля, а также с 19 на 20 число;
  • вечером 17 июля;
  • с вечера 23 и до 3:00 ночи 24 июля;
  • с 4:12 до 12:50 часов 28 июля.

Попытайтесь именно в эти дни расслабиться и отдохнуть от важных дел. Так вы не только убережете себя от серьезной ошибки, но и получите дополнительный заряд энергии от влиятельного небесного тела. Ведь издавна в нашем народе ходили слухи, что именно Луна больше всего влияет на здоровье и удачу человека.

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30.06.2021
1 хвилина на прочитання

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