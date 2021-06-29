4 гривні і більше: українців налякали новими тарифами на світло

Підвищення оплати за світло українцям вже ж ніяк не уникнути. Найімовірніше тарифи почнуть свій рух угору вже із 1 липня. А ціни зростуть орієнтовно на суму від 1 гривні до 4 грн. Хоча все ще існує ймовірність відкладення тарифних змін до 1 серпня.





Тим часом у владних колах наразі ще не обрали єдиний план, відповідно до якого українці сплачуватимуть за електроенергію надалі. Наразі є три сценарії майбутньої тарифікації для населення.

Сценарій №1

За цим сценарієм вартість ресурсу для громадян буде наступною:

до 100 кВт*год – 0,9-1,2 грн;

від 100 до 200 кВт*год – 1,68 грн;

від 200 до 500 кВт*год – близько 2,3 грн;

спожито понад 500 кВт*год – 3,5 грн.

Сценарій №2

У цьому випадку ціна електроенергії формуватиметься наступним чином:

спожито менш як 300 кВт*год – вартість 1,68 грн;

від 300 до 500 кВт*год – 3,5 грн;

від 500 кВт*год та більше – 4,3 грн.

Сценарій №3

Остання схема тарифікації передбачає єдину ціну для усього населення не зважаючи на рівень споживання. Вартість одного кіловату в такому випадку складатиме 2,5 грн за 1 кВт*год.

Однак існує ймовірність, що ціну 1,68 грн за кіловат все ж залишать для громадян, що використовують менш як 100 кВт*год протягом місяця. Цей тариф буде свого роду пільговим. Згідно з даними, які оприлюднив нещодавно міністр енергетики пан Герман Галущенко, таких соціально незахищених осіб в Україні майже 40%.

Також може бути встановлений єдиний об’єм пільгових кіловатів в обсягу 100 кВт*год. До цієї цифри на лічильнику пільгова категорія громадян платитиме близько 1 грн за кіловат. А за понаднормове споживання вже по 2,5 грн за кожен кіловат.

Однак, згідно із даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, це підвищення тарифів буде не останнім. Поступовий висхідний рух цін на електроенергію продовжуватиметься аж до травня 2023 року.