Украинцев ждут новые тарифы на газ уже с 1 июля

Уже через несколько дней газовая компания «Нафтогаз Украины» проведет презентацию своего нового тарифного плана для граждан. Такую информацию обнародовал на личной официальной странице в сети «Фейсбук» Максим Белявский, руководитель направления интегрированных коммуникаций предприятия.





О новом тарифе пока известно немного. Основным его преимуществом станет возможность равномерной оплаты. Данный тариф будет сезонным, так что можно предположить, что цены на газ в нем будут стабильными по крайней мере в пределах одного сезона.

Пока же самым популярным тарифным планом компании «Нафтогаз Украины» является годовой пакет под названием «Фиксированный». Такая система оплаты автоматически устанавливается для всех новых клиентов, если они не выбрали для себя другой тарифный план. В пакете «Фиксированный» стоимость голубого топлива составляет 7,96 грн за 1 куб. м. Цена является стабильной в течение года и не меняется из-за колебаний на рынке.

Также у клиентов национальной газовой компании есть возможность самостоятельно выбрать для себя оплату по тарифу «Месячный». В этом пакете изменение стоимости газа может происходить чуть ли не ежемесячно. Поскольку ситуация на европейском газовом рынке сейчас является нестабильной и цена ресурса постоянно растет, этот тарифный план сильно проигрывает в выгоде годовому пакету «Фиксированный».

Зато новое сезонное предложение оплаты за газ очевидно станет промежуточной версией между пакетами «Фиксированный» и «Месячный». На него согласятся клиенты, которые по определенным причинам решили не “замораживать» свой газовый тариф на достаточно долгий срок в 12 месяцев. Но одновременно не согласны переплачивать за энергоресурс каждый раз, когда меняется его цена на мировом рынке.

Стоит также отметить, что компания «Нафтогаз» становится все более популярной среди украинцев и быстрыми темпами расширяет свою клиентскую базу. Сейчас услугами газопоставщика пользуется около 1 миллиона домохозяйств. А к 2025 году руководство компании планирует увеличить число пользователей до 2,8 миллиона.