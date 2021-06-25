Польща кличе заробітчан – українців чекають зарплати більше 2000 євро

Заробіток в Польщі стає все більш привабливим для жителів України, так як заробітна плата зростає з кожним днем. Зарплата в деяких сферах діяльності досягає 2000 євро, причому вона не вимагає особливих навичок.





У яких сферах українці найбільш затребувані

Головним чинником зростання доходів в країні є підвищення розміру мінімальної заробітної плати. У Польщі ситуація більш ніж цікава – в наступному році даний показник виросте в рази і мінімальна з / п складе 21,44 тисяч гривень. Україні з її 6000 гривень на місяць ще рости і рости.

Однак деякі професії, доступні в Польщі для заробітчан, виділяється просто відмінними умовами, і на першому місці за популярністю стоїть водій. Звичайний водій вантажного автомобіля може заробити до 2000 євро на місяць. При цьому йому гарантується:

якісний автомобіль, який регулярно проходить сервісне обслуговування;

гараж для зберігання транспортного засобу;

можливість працювати як в подвійному, так і в одиночному екіпажі;

соціальні гарантії – відпустка, лікарняні, переробка і т.д.

Вимоги, частіше за все, не відрізняються глибиною – кандидат повинен мати водійські права категорії СЕ, а також відпрацювати на аналогічній посаді не менше трьох місяців. Багато компаній відбирають досвідчених водіїв прямо в Україні, а потім супроводжують від моменту заповнення анкети і до приїзду в Польщу. Ті кандидати, які пройдуть відбір, стануть возити вантажі з Європи в Скандинавію.