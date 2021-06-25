Розкрито нового «вбивцю флагманів» від Xiaomi

Xiaomi розкрила новий доступний флагман. Про це повідомляє видання GizmoChina.





Про роботу над черговим продуктивним і недорогим пристроєм в своїх соціальних мережах розповів керівник Xiaomi Лу Вейбін (Lu Weibing). «У майбутньої серії Redmi K50 які функції, характеристики, призначений для користувача досвід вам хотілося б отримати?» – запитав Вейбін своїх передплатників в блозі на Weibo. Топ-менеджер компанії не став розкривати терміни випуску смартфона, однак журналісти вважають, що девайс вийде до кінця року.

За інформацією авторитетного інсайдера Digital Chat Station, смартфони серії K50 будуть відрізнятися від попередників поліпшеними характеристиками, оновленим екраном і підтримкою швидкої зарядки нового покоління. Автори звернули увагу, що апарати серії Redmi K40, яких за високу продуктивність і доступну ціну називають «вбивцями флагманів», були представлені в лютому 2021 року. У зв’язку з цим ранній анонс лінійки K50 виглядає несподіваним.

Дебютувавший в лютому Redmi K40 отримав 6,67-дюймовий дисплей Super AMOLED з підтримкою HDR10 + і частотою до 120 герц. Апарат має процесор Snapdragon 870, підтримку 5G, від шести гігабайт оперативної і від 128 гігабайт вбудованої пам’яті, потрійну камеру з об’єктивами на 48, 8 і 5 мегапікселів. Телефон вийшов з акумулятором ємністю 4520 міліампер-годин.