Розкрито нового «вбивцю флагманів» від Xiaomi
Xiaomi розкрила новий доступний флагман. Про це повідомляє видання GizmoChina.
Про роботу над черговим продуктивним і недорогим пристроєм в своїх соціальних мережах розповів керівник Xiaomi Лу Вейбін (Lu Weibing). «У майбутньої серії Redmi K50 які функції, характеристики, призначений для користувача досвід вам хотілося б отримати?» – запитав Вейбін своїх передплатників в блозі на Weibo. Топ-менеджер компанії не став розкривати терміни випуску смартфона, однак журналісти вважають, що девайс вийде до кінця року.
У майбутньої серії Redmi K50 які функції, характеристики, призначений для користувача досвід вам хотілося б отримати?
За інформацією авторитетного інсайдера Digital Chat Station, смартфони серії K50 будуть відрізнятися від попередників поліпшеними характеристиками, оновленим екраном і підтримкою швидкої зарядки нового покоління. Автори звернули увагу, що апарати серії Redmi K40, яких за високу продуктивність і доступну ціну називають «вбивцями флагманів», були представлені в лютому 2021 року. У зв’язку з цим ранній анонс лінійки K50 виглядає несподіваним.
Дебютувавший в лютому Redmi K40 отримав 6,67-дюймовий дисплей Super AMOLED з підтримкою HDR10 + і частотою до 120 герц. Апарат має процесор Snapdragon 870, підтримку 5G, від шести гігабайт оперативної і від 128 гігабайт вбудованої пам’яті, потрійну камеру з об’єктивами на 48, 8 і 5 мегапікселів. Телефон вийшов з акумулятором ємністю 4520 міліампер-годин.
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