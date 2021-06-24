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Легко пропустить: названы приметы, которые обещают большие деньги

Когда весь мир помогает вам разбогатеть?

25.06.2021
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Приметы о деньгах существовали в народе кажется всегда. Более того, богатство и бедность – самая популярная тема для различных предрассудков и астрологических предсказаний. Так как же узнать, что ждет вас в ближайшем будущем – богатство или бедность? Сегодня будем разбирать самые распространенные «денежные приметы».


Народные наблюдения

Наши прадеды и сейчас помнят десятки примет, по которым люди определяли, что вскоре получат неожиданный доход. Одним из таких знаков была бабочка, которая залетела в дом. Из актуальных до сих пор примет можно выделить зуд левой ладони. Люди и сегодня однозначно трактуют такое ощущение и считают его предвестником денежной выгоды.

Найти два желтка в одном яйце также считается успешным событием. Ведь они внешне напоминают золотые монеты, следовательно, предвещают обогащение. А собираясь на важную встречу после обильного дождя, вы почти наверняка можете ожидать материальную выгоду от предстоящего разговора.

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Астрологические приметы

Астрологи уже давно заметили тенденцию к обогащению в период полнолуния. А совпадение полнолуния и лунного затмения – это просто невероятный «денежный коктейль». В этот короткий промежуток времени вы можете легко получить повышение зарплаты, или даже найти деньги прямо на улице.

Собственное дело лучше всего начинать в период новолуния. Причем луна должна находиться в знаках Рака и Тельца. Тогда начинание будет максимально прибыльным.

Вещие сны

Какие же сны предсказывают материальный достаток? Таких примет в различных сонниках хватает. Самыми популярными из них являются: бобровый мех, подписание бумаг, тараканы, слоновая кость, фруктовое дерево и, как ни странно, бородавки. Хотя у каждого из нас найдутся свои вещие сны, после которых нам больше всего везет в финансах.

Персональные денежные приметы

Психологи рекомендуют придумать собственные «денежные приметы», и попытаться таким образом запрограммировать себя на материальный успех. Своего рода эффект плацебо. Попробуйте привыкнуть к мысли, что после определенного события вас стопроцентно ждет удача. И совсем скоро собственные предсказания начнут сбываться намного лучше, чем проверенные годами народные приметы.

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25.06.2021
1 хвилина на прочитання

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