Украинцы будут платить за свои квартиры значительно больше

Активное обсуждение в обществе вызвали изменения, предлагаемые законопроектом No5600. Нововведения касаются непосредственно налогообложения объектов недвижимого имущества. Как же повлияют новые правила на украинский рынок жилья?





Как сегодня облагается новое жилье?

Сейчас НДС уплачивается только за «первую поставку жилья». Это означает, что облагаются только операции по передаче права собственности первому владельцу недвижимости. Причем источники финансирования строительства указанного объекта не имеют в этом случае никакого значения.

Часто первым официальным владельцем новостройки становится сам заказчик строительства. Поэтому данная проблема не касается инвесторов, решивших купить себе квартиру.

Как будет облагаться жилье в дальнейшем?

По новым правилам первая поставка жилья не будет облагаться налогом. Также от налога освобождается поставка жилья, которое строится при наличии государственной поддержки. Это так называемое «доступное жилье» на 30% финансируется за счет государства и предоставляется государством на льготных условиях в ипотеку гражданам.

Что же касается всех последующих поставок жилья, все эти операции будут облагаться НДС. Поэтому, если ваша новостройка не является «доступным жильем», в договоре с застройщиком появится еще одна строка о добавлении к стоимости жилья суммы налога. Соответственно и сумма обеспечительного платежа изменится, ведь также будет содержать в себе НДС.

Если вы заключили договор на приобретение жилья до принятия данного закона, изменения все равно могут повлиять на цену вашей недвижимости. Это произойдет, если в договоре с застройщиком предусмотрена корректировка цены в зависимости от изменений в налоговом кодексе, курсе валют или иных обстоятельствах.

Если же вы уже успели полностью оплатить сумму по договору, данное изменение в законе никак не повлияет на стоимость вашей недвижимости.

Когда новые правила вступят в силу?

Согласно законопроекту новые правила вступят в силу 1 июля текущего года. Но так как изменения по налогам и сборам в Украине должны вноситься не менее чем за 6 месяцев до начала следующего бюджетного года, новации могут вступить в силу только с начала 2022 года.