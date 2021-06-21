За кредит по новому: новый закон уже вступил в силу

Украинцы, зарегистрированные на территориях проведения АТО, больше не будут пользоваться привилегиями касательно кредитования. Именно такой закон на днях был подписан гарантом Владимиром Зеленским. Данный документ действует с 16 июня текущего года.





Поправки к Закону Украины «О временных мерах на период проведения антитеррористической операции» были направлены на возвращение гражданам права распоряжаться личными средствами и имуществом, упрощение кредитования. Согласно новым правилам будет разрешено начисление штрафов и пени на основную сумму, взятую в кредит. Напомним, что ранее начисления пени для этой категории граждан было запрещено.

Однако изменения коснутся только кредитных договоров, оформленных не ранее 1 мая текущего года. Также правило будет действовать для граждан, которые вносили изменения в свои договора касательно срока их действия, пересчета процентов и прочего. Поэтому граждане, зарегистрированные в зоне АТО, которые брали деньги в кредит до 1 мая, могут и дальше не беспокоится о штрафах по кредиту.

Кроме того обновленный закон аннулирует запрет изъятия имущества, выступающего в качестве кредитного залога. Это правило также будет действовать только для договоров, оформленных с 1 мая, в которых фигурирует залоговое имущество, находящееся в зоне АТО.

А вот закон о запрете выселения граждан из жилья, приобретенного в ипотеку, продолжит действовать для украинцев из пострадавших территорий. Лишить их жилья будет невозможно даже по решению суда. Таким образом государство поддержит и защитит лиц, которые из-за антитеррористической операции попали в затруднительное финансовое положение, или лишились жилья.

В то же время граждане, являющиеся собственниками недвижимости в областях, захваченных оккупантами, смогут свободно получать кредиты в отечественных банках. К тому же, такие лица будут иметь доступ к ряду государственных программ, таких как “Доступная ипотека 7%”, или “Доступные кредиты 5-7-9%”, пользуясь правами, общими для всех граждан Украины.