За кредит по новому: новый закон уже вступил в силу
Кого коснутся изменения правил кредитования.
Украинцы, зарегистрированные на территориях проведения АТО, больше не будут пользоваться привилегиями касательно кредитования. Именно такой закон на днях был подписан гарантом Владимиром Зеленским. Данный документ действует с 16 июня текущего года.
Поправки к Закону Украины «О временных мерах на период проведения антитеррористической операции» были направлены на возвращение гражданам права распоряжаться личными средствами и имуществом, упрощение кредитования. Согласно новым правилам будет разрешено начисление штрафов и пени на основную сумму, взятую в кредит. Напомним, что ранее начисления пени для этой категории граждан было запрещено.
Однако изменения коснутся только кредитных договоров, оформленных не ранее 1 мая текущего года. Также правило будет действовать для граждан, которые вносили изменения в свои договора касательно срока их действия, пересчета процентов и прочего. Поэтому граждане, зарегистрированные в зоне АТО, которые брали деньги в кредит до 1 мая, могут и дальше не беспокоится о штрафах по кредиту.
Кроме того обновленный закон аннулирует запрет изъятия имущества, выступающего в качестве кредитного залога. Это правило также будет действовать только для договоров, оформленных с 1 мая, в которых фигурирует залоговое имущество, находящееся в зоне АТО.
А вот закон о запрете выселения граждан из жилья, приобретенного в ипотеку, продолжит действовать для украинцев из пострадавших территорий. Лишить их жилья будет невозможно даже по решению суда. Таким образом государство поддержит и защитит лиц, которые из-за антитеррористической операции попали в затруднительное финансовое положение, или лишились жилья.
В то же время граждане, являющиеся собственниками недвижимости в областях, захваченных оккупантами, смогут свободно получать кредиты в отечественных банках. К тому же, такие лица будут иметь доступ к ряду государственных программ, таких как “Доступная ипотека 7%”, или “Доступные кредиты 5-7-9%”, пользуясь правами, общими для всех граждан Украины.
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