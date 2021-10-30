Стало відомо, хто має право перевіряти сертифікати про вакцинацію в українців

Перевірка сертифікатів про вакцинацію наразі є обов’язковою процедурою в регіонах України, що потрапили до «червоної зони». Без документів, що доводять вашу безпечність для оточуючих, не можна навіть зайти у магазин чи скористатися громадським транспортом. Однак люди ще не встигли розібратися до ладу у тонкощах процедури перевірки. Хто ж має законне право перевірити сертифікат про вакцинацію?





Якщо ви вважаєте, що попрохати Covid-сертифікат у вас може лише поліцейський, це помилка. Перевірити документи про вакцинацію може служба Міністерства охорони здоров’я, Держпродспоживслужба, працівники лікарні, провідники у потягах та навіть працівники торгових центрів. Адже людина без сертифіката чи бодай свіжого ПЛР тесту не може відвідувати магазини, спортзали, перукарні, та й взагалі будь-які заклади, що продають товари або надають послуги.

Також хворий не може подорожувати між областями автобусом, потягом та літаком без документів, що засвідчують його епідемічну безпечність для інших пасажирів. Без сертифікату про вакцинацію чи ПЛР тесту вас просто не пустять у транспортний засіб.

Не перевірятимуть сертифікати лише водії громадського транспорту, що курсує містом. Та вони зобов’язані попереджати пасажирів про обов’язкову наявність Covid-документів.

Не ввели обмежень й у поштових відділеннях. Тобто для того, щоб забрати посилку у відділенні «Укрпошти», або «Нової пошти» вам не потрібно нічого, окрім маски. Правило дотримання соціальної дистанції також залишається у силі.

Нагадаємо, що виявлення підробленого сертифіката про вакцинацію може загрожувати українцям низкою санкцій. По-перше, такий документ будуть вилучати одразу на місці. А по-друге, громадянина, що свідомо використовує «фейковий» сертифікат, правоохоронці мають право покарати штрафом на суму до 34 тис. грн. А в деяких випадках порушнику загрожуватиме навіть позбавлення волі строком до 2 років.