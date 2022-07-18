Названо хвороби, з якими можуть зіткнутись 90% українців після 50 років

З віком ризик деяких хвороб підвищується. Лікар терапевт Іванна Бойко в інтерв’ю GSMinfo перерахувала п’ять станів, з якими 90% українців стикнуться після 50 років.





Підвищений ризик інфаркту. Знизити його можна за допомогою включення до раціону ягід, волоських горіхів, цільнозернових продуктів, темного шоколаду, а також помірного споживання алкоголю, відмови від куріння.

Рак грудей, товстої кишки, простати, яєчок . У 50 років рекомендують перевірятись на наявність раку товстої кишки або молочної залози. Це робиться за допомогою скринінгу.

Рак шкіри. У 50 років у вас може виникнути пігментація на шкірі, пошкодження. Також шкіра у цьому віці може стати сухою. Тому важливо переконатися, що всі ці зміни не пов’язані з онкологічними захворюваннями.

Підвищений ризик травм та переломів. Імовірність розвитку остеопорозу (зменшення кісткової маси) підвищується, особливо у жінок (через менопаузу). Тому зламати руку чи ногу стає легше. Допомогти знизити ризик переломів чи травм здатні фізичні вправи (особливо підняття тяжкості), збалансована дієта (до неї повинні входити цитрусові, темні листові овочі, риба).

Оперізуючий лишай. При цій інфекції на шкірі з’являється червона висипка з пухирями. Якщо її не лікувати, ви можете зіткнутися з постгерпетичною невралгією чи втратою зору.