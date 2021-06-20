За сарай и будку: украинцев заставят платить новый налог на землю

Вскоре придется платить дополнительные земельные налоги – информация стала известной от некоторых депутатов Верховной Рады, которые планируют инициировать соответствующий законопроект. По некоторым данным, украинцы, которые пользуются неоформленными земельными участками в качестве садовых объектов или дач, должны будут платить минимальный налог.





Как будут оцениваться новые налоги на землю?

На основные финансовой оценки конкретного земельного участка представители власти планируют установить единую цену налога. При формировании суммы будущего обязательного сбора учитывается соответствующий коэффициент индексации. Так, государственная ставка будет установлена ​​на земельные участки, которые не получили материальной оценки, а другие объекты придется обслуживать индивидуальными налогами.

Будущая законодательная инициатива предупреждает о полной отмене льгот на налоги по участкам, которые принадлежат научным структурам и учреждениям, которые имеют отношение к государству. При этом отмена льгот планируется только в тех случаях, когда земельный участок используется не по назначению, или по собственному усмотрению.

По словам экспертов, не нужно спешить продавать паи, поскольку через несколько лет после открытия рынка земли ценность участков будет значительно выше, чем сегодня. В общем уже через десять лет купить земельный участок на территории Украины дешево не удастся: придется рассчитывать на европейскую стоимость. В целом имея несколько гектаров земли сейчас, в ближайшие годы будут все шансы реализовать их дорого.

Кроме того, украинец должен защищать собственный земельный участок от посторонних влияний. Владельцам лучше всего иметь не только бумажный пакет документов, но и цифровой, поскольку существует большая вероятность, что мошенники могут получить полный доступ к пользованию имуществом.