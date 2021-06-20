Важно знать каждому: условия и цены на самых популярных курортах Украины

Сезон отпусков в Украине продолжается. Несмотря на то, что погодные условия первой половины июня не слишком способствовали пляжному отдыху, многие наши соотечественники уже успели оценить условия на отечественных курортах.





Пока общее впечатление очень положительное. Туристы особенно отметили чистоту моря и пляжной зоны, а также довольно умеренные цены. К тому же немало отдыхающих заметили, что стоимость жилья с прошлого года почти не изменилась.

По актуальным данным Министерства культуры Украины, большинство граждан планирует свой отдых провести именно на отечественных курортах. Пляжный сезон на побережье Черного и Азовского морей начался в этом году даже раньше, чем в 2020-м. Судя по всему люди уже привыкли к карантину и менее настороженно относятся к путешествиям.

По мнению Игоря Голубахи, главы Всеукраинской ассоциации туроператоров, туристы из соседних стран в Украину этим летом вряд ли приедут. Но ожидаемый уровень внутреннего туризма вполне компенсирует дефицит отдыхающих из России, Беларуси, или Молдовы.

Меж тем украинские морские курорты значительно повысили уровень сервиса.

В этом году пляжи Арабатской Стрелки были отмечены «голубым флагом» за соответствие требованиям Евросоюза. В Одессе туристы смогут не только отдохнуть у моря, но и насладиться экскурсиями на любой вкус. А в Бердянске недавно начал свою работу еще один аквапарк.

По данным на сегодняшний день отдыхающих на украинских пляжных курортах пока немного. Это связано прежде всего с погодой – вода море все еще достаточно холодная. Однако эксперты в области туризма этим летом ожидают от соотечественников спонтанного отдыха: люди будут планировать отдых в последний момент или приезжать только на уик-энды.

Популярностью в сезоне 2021 года будут пользоваться такие отечественные курорты, как Железный Порт, Коблево, Затока и Бердянск. Цены на этих курортах оптимальные для наших граждан и находятся на уровне примерно 800-1200 грн за номер. А вот в Одессе стоимость проживания по сравнению с прошлым годом выросла почти на 15%.