Українцям представлять новий тариф на газ вже наступного місяця

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» має намір представити громадянам нову схему постачання газу для роздрібних клієнтів. Сезонний тариф, деталі якого населення України дізнається вже на початку липня, міститиме опцію рівномірної оплати. Таку інформацію поширив на своїй facebook-сторінці директор з інтегрованих комунікацій газопостачальної компанії Максим Білявський.





Наразі більшість клієнтів компанії «Нафтогаз України» користуються стандартним планом розрахунку «Фіксований». Така опція використовується, якщо клієнт не обрав іншу схему оплати. Ціна 1 куб. м газу за цим тарифом дорівнює 7,96 гривні із ПДВ, не враховуючи вартість за розподіл та доставку. Даний тарифний план є річним, тому ціна для клієнтів залишається такою самою, незалежно від сезонних змін та коливань вартості блакитного палива на світовому ринку.

Натомість тариф «Місячний» регулярно змінює ціну палива, орієнтуючись за поточною ситуацією на європейському та світовому ринках. Дана схема оплати ще більше акцентує увагу на надійності та стабільності річного тарифу.

За сподіваннями користувачів послуг газопостачальної компанії «Нафтогаз України» новий сезонний тариф стане вдалим поєднанням місячного та річного планів.

Компанія «Нафтогаз України» з кожним роком стає все популярнішою серед українців. Станом на початок червня 2021 року база клієнтів українського газопостачальника складає близько 1 мільйона домогосподарств. Компанія постачає блакитне паливо 13% населення, характеризуючись присутністю у всіх областях України.

ГК «Нафтогаз України» входить до складу державної групи компаній «Нафтогаз» та розпочала роботу на українському ринку як окрема компанія у 2017 році. Група «Нафтогаз» наразі працює згідно із корпоративною стратегією, що передбачає суттєве збільшення присутності газопостачальника на роздрібному ринку нашої держави. Згідно із планом групи компаній, у 2025 році кількість роздрібних клієнтів складатиме понад до 2,8 мільйона.