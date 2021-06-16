Перечислены опасные мифы об инсулине

Применение инсулина имеет многолетнюю историю и научно подтвержденную эффективность. Однако до сих пор существует много необоснованных «сказок», которые часто становятся поводом отложить лечение препаратом. А для пациентов, страдающих сахарным диабетом, сознательное затягивание лечения является чрезвычайно опасным.





Поэтому мы решили развеять сомнения и, опираясь на мнение экспертов, развеять самые популярные выдумки и мифы о препарате инсулин.

Миф №1: Лечение инсулином назначают из-за ухудшения состояния

Такое мнение отнюдь не соответствует реальности. Назначение инсулина рано или поздно ждет любого диабетика.

В случае сахарного диабета I типа лечение инсулином необходимо уже с момента выявления болезни. Пациентам с заболеванием II типа препарат назначают на 5-15 год после диагностирования, когда другие лекарства сахароснижающего действия уже не помогают.

Хуже может стать пациенту лишь тогда, когда он сознательно отказывается выполнять предписания врача.

Миф №2 Инсулин провоцирует ожирение

Такое действительно иногда происходит. Но только в случае нарушения пациентом графика приема препарата или выбора неподходящего для его организма вида инсулина. При таких обстоятельствах может возникнуть гипогликемия, за которой следует чувство голода и переедание.

Если же относиться к лечению ответственно, этот миф точно не станет реальностью.

Миф №3: Инсулин обладает наркотическим действием и вызывает зависимость

Такое мнение связано в основном с тем, что инсулин, как и некоторые виды наркотиков, вводится в организм с помощью уколов.

Зависимости этот препарат отнюдь не вызывает. Ведь многие пациенты применяют его временно и не чувствуют так называемой «ломки». Например, инсулином лечат больных после ковида или инфаркта.

Миф №4: Прием инсулина влечет за собой осложнения

Обычно так считают диабетики, которые начали инсулинотерапию слишком поздно и все свои проблемы связывают именно с препаратом. Однако правильное и своевременное применение инсулина наоборот – поможет избежать осложнений, таких как нейропатия, инсульт или инфаркт.

Миф №5: С инсулином не получится вести привычный образ жизни

Совсем нет. Современные препараты позволяют разработать схему лечения, которая идеально подойдет к вашему жизненному ритму. К тому же с инсулином много диабетиков смогут заниматься спортом и делать вещи, которые раньше не могли себе позволить.