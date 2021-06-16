В Украине взялись за пересчет пенсий: кто получит почти на тысячу гривен больше

С первого июля украинских пенсионеров ждет существенное повышение выплат. Рассчитывать на большую пенсию смогут прежде всего граждане, которые получают максимальную и минимальную ставки. Также доплату получат пенсионеры, которые в свое время превысили норму стажа.





Минимальная пенсия

Поскольку, согласно конституции Украины, прожиточный минимум для лиц недееспособных приравнивается к минимальной пенсии, надбавка для этой категории пенсионеров составит всего 85 грн. Фактически выплата вырастет с 1769 гривен до 1854 гривен.

Пенсию в таком объеме получают только лица, не достигшие 65 лет, или не отработавшие нужное количество лет. Если же требования по стажу пенсионер выполнил – сумма выплаты составит более 2400 гривен.

Максимальная пенсия

Граждан, получающих максимальную пенсию, ждет повышение в размере 850 грн. Их пенсия регулируется объемом в 10 прожиточных минимумов, и не должна превышать эту цифру. Поэтому с 1 июля она составит уже не 17 690 гривен, а 18 540 гривен.

Надбавка за сверхстаж

Мужчинам, отработавшим более 35 лет, за каждый год сверх нормы будут доплачивать по 1% от прожиточного минимума. То есть, каждые дополнительные 12 месяцев будут стоить 18,54 гривны.

Женщин ждет доплата в том же объеме. Единственная разница – норма стажа для них составляет сейчас 30 лет.