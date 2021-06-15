Найдут в любом банке: в Украине заработала система списания средств с кредитных карт

На днях в Украине заработала система, с помощью которой можно будет автоматически снимать средства с карт должников и блокировать их счета. Сейчас доступ к данным о своих клиентах предоставили семь украинских банков. Среди них есть и государственное финучреждение – ПриватБанк.





Государственные структуры считают, что такая система позволит изменить ситуацию с должниками в Украине. Как оказалось именно наша страна занимает одно из первых мест по уровню неуплаты кредитов и долгов. Почти 100 млрд гривен задолжали украинцы за коммуналку, алименты, налоги и различные кредиты.

Как сейчас работает система «против должников»

Первым ударом государства по должникам стал приказ, который позволил блокировать счета не только злостным неплательщикам алиментов. Теперь такая судьба может постигнуть еще и нарушителей ПДД и граждан, которые не рассчитались за коммуналку.

Но все это возможно лишь при условии, что исполнительное производство уже начато. Часто вся бюрократия и оформление соответствующих документов исполнителем занимало дни и недели. А должник тем временем просто снимал все средства с карты.

Сейчас же, с введением электронного документооборота, все стало проще. Правда, заявки в банки об аресте средств обрабатываются сотрудниками вручную. Кроме того, к новой электронной системе сейчас присоединены только семь украинских банков.Что касается других финучреждений – к ним все еще нужно обращаться лично по старой процедуре.

Но если к счету должника все же добрались, по закону забрать с карты могут не более 20% средств. Если же речь идет об алиментах – лимит взыскания достигает 50%.