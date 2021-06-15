Дорогие праздники: украинцам решили ввести налог на цветы

С недавних пор поклонники роз вынуждены покупать любимые цветы по значительно более высокой цене, чем это было раньше. По последним данным в большинстве украинских торговых точек цена уже взлетела до 60-80 гривен за штуку. Причем удешевления популярного товара в ближайшее время ожидать не стоит.





Напряженная ситуация на цветочном рынке возникла, в первую очередь, из-за повышения пошлины на ввоз цветка. Не последнюю роль сыграли и пандемические ограничения, из-за которых самые популярные поставщики роз сократили производство.

Впервые цветок подорожал в начале 2021 года. Тогда главный поставщик роз, Голландия, добавил к оптовой цене своего товара 20% наценки. Причем поводом для подорожания стало не только ограниченное количество цветов, но и цена доставки, которая значительно усложнилась в период карантина.

Отечественные флористы устойчиво пережили первый удар по своему бизнесу. Но на этом проблемы не закончились. Уже в мае Межведомственная комиссия по международной торговле, защищая отечественных производителей, приняла решение повысить пошлину на ввоз роз до 56%.

Цена за цветок сразу же возросла, достигнув невиданных ранее высот. Предприниматели сравнивают актуальные оптовые цены с прошлогодними, и жалуются на власть. Ведь летом 2020 розы из Кении, Эквадора или Колумбии можно было приобрести за 9-20 грн, соответственно розничная цена устанавливалась на уровне 20-40 грн. Теперь же поставщики предлагают те же цветы за 30-50 грн, а флористам удается заработать на них всего около 20%. Ведь клиенты просто не будут покупать розы дороже.

Цены отечественных цветов также тянутся вверх. Иногда поставщики просят даже по 30 грн за цветок. Что уж говорить о розничной стоимости. Поэтому любители цветов все чаще покупают вместо привычных 9-11 роз маленькие букеты на 3 цветка.