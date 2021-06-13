Стало известно, сколько готовы платить за органы украинцев

Многие украинцы в поисках выхода из затруднительного материального положения пытаются заработать путем продажи собственных органов. В последнее время в сети часто можно встретить объявления с предложением продать, например, почку. Однако решившись на такую авантюру, украинцы в большинстве своем не получают обещанной награды, рискуя к тому же собственной жизнью.





Одной из жертв мошенников стал наш соотечественник Евгений, родом из Запорожья. Мужчина рассказал, что к отчаянному шагу его вынудили отсутствие работы и необходимость рассчитаться с кредитами. «Я разместил объявление о продаже почки на сайте. Покупатель нашелся примерно через полгода. Мне предложили 1,1 млн. гривен. Услышав такую цифру, я, конечно же, согласился », – говорит Евгений.

Заказчики быстро оформили все необходимые документы, записав донора как родственника пациента, которому должны были пересадить почку. С анализами также все уладили всего за 2 месяца. Кроме денежного вознаграждения, Евгению пообещали операцию в хорошей московской клинике, а также оплаченную послеоперационную реабилитацию.

В результате мужчине пришлось за свой счет добираться до Иркутска, где и проводили пересадку. О реабилитации после операции никто и не вспомнил. «На следующий день мне сообщили, что я должен платить за каждые сутки в больнице. Поэтому я просто поехал домой », – жалуется мужчина.

Помимо этого, Евгению еще и не выплатили всю сумму, которую обещали. За свой орган он получил только 335 тыс. гривен. После всех транспортных расходов и приобретения необходимых медикаментов у мужчины осталось около 290 тыс. гривен.

Украинцев, которые мечтают исправить свое финансовое положение и обогатиться за счет продажи собственных органов, немало. Более того, Украина по количеству добровольных доноров занимает первое место среди европейских стран. Но риск попасться на удочку мошенников гораздо больше, чем призрачный шанс на обеспеченную и беззаботную жизнь.