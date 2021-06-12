Мобильные операторы оставили украинцев без популярной услуги

Топовые мобильные операторы Украины решили ограничить, или же полностью отказаться от предоставления своим клиентам услуги дистанционной идентификации.





В частности, «Киевстар» с 17 июня не будет подключать новых клиентов к сервису Mobile ID. С этого же момента нельзя будет обновить или продлить срок актуальности сертификатов для электронных ключей абонентов, которые сейчас пользуются услугой.

Полностью прекратить работу сервиса мобильный оператор «Киевстар» планирует с 1 ноября 2021 года. Компания объясняет такой шаг специфичностью украинского рынка в отношении такого вида услуг, а также нерентабельностью дальнейшего развития технологии и ее поддержки.

Что касается не менее популярных в Украине операторов Vodafone и lifecell, они также не планируют продвигать и вкладывать средства в развитие сервиса Mobile ID. Представители Vodafone считают, что у услуги нет будущего. Ведь большая часть коммерческих, а также государственных сервисов, использующих в своей работе электронную подпись или идентификацию, отдают предпочтение другим технологическим решениям.

Lifecell, меж тем, также отказывают новым абонентам в подключении к Mobile ID. Однако все же сохранили услугу для актуальных клиентов.

На украинском рынке технология дистанционной идентификации появилась в конце 2017 года. Первопроходцем стала компания “Киевстар”, а вслед за ней услугу запустили и другие популярные мобильные операторы Украины. Сервисом Mobile ID пользуются бизнес-клиенты и обычные граждане для идентификации и онлайн-подписи коммерческих документов на различных электронных ресурсах.