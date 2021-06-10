В Украине появились новые деньги: как они выглядят

В среду, 9 июня, НБУ ввел в оборот 10-гривневую памятную монету нового образца. Денежный знак, символизирующий исторические и культурные особенности украинского народа, изготовлен из чистого серебра. Известно, что монета выйдет тиражом 4000 единиц.





Новый десятигривневый денежный знак получил символическое название «Наследие», ведь он, так сказать, является посвящением национальному наследию нашей родины.

Аверс монеты украшает малый государственный герб, а внизу – надпись «Украина» и номинал денежного знака. Центральную часть лицевой стороны монеты занимает спираль, украшенная узорами. Она отражает эволюцию, развитие и жизненный цикл.

Обратную часть монеты по контуру украшают изображения растений, ведь Украина славится живописными пейзажами. А в центральной части реверса разместился казак Мамай, его образ сверкает позолотой.

Именно Мамая создатели монеты выбрали как символ свободолюбия украинцев и их национального характера. Казак на монете будто держит руками небо над собой. Именно на этом небе размещена надпись «Наследие» – официальное название монеты.

Создателями дизайна нового денежного знака стали художники Владимир Таран, а также братья Сергей и Александр Харук. Также внесли значительный вклад в создание памятного денежного знака скульпторы Анатолий и Владимир Демьяненко.

Коллекционная серебряная монета весит 31,1 грамма, а ее размер в диаметре составляет 38,6 миллиметра.

Новый денежный знак станет ценным приобретением для коллекционеров, а также замечательным сувениром в подарок близкому человеку.

Сейчас уже существует целый набор 10-гривневых коллекционных монет, который в 2020 году был отмечен как лучший в Украине. Эти 9 памятных экземпляров из серебра носят аутентичное название «Энеида».