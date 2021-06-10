В Україні з’явилися нові гроші: як вони виглядають

У середу, 9 червня, НБУ увів до обігу 10-гривневу монету нового зразка. Грошовий знак, що увібрав у себе історичні та культурні особливості українського народу, виготовлено із чистого срібла. Наразі відомо, що монета вийде тиражем 4 тисячі одиниць.





Новий десятигривневий грошовий знак отримав символічну назву «Спадок», адже вона є, так би мовити, посвятою національному спадку нашої батьківщини.

Аверс монети прикрашає малий державний герб, а унизу – надпис «Україна» та номінал грошового знаку. Центральну частину лицьової сторони монети займає спіраль, прикрашена візерунками. Вона відображає еволюцію, розвиток та життєвий цикл.

Зворотну частину монети по контуру прикрашають зображення рослин, адже Україна славиться мальовничими пейзажами. А в центральній частині реверсу розмістився козак Мамай, його образ виблискує позолотою.

Саме Мамая творці монети обрали як символ волелюбства українців та їх національного характеру. Козак на монеті ніби тримає руками небо над собою. Саме на цьому небі розміщено надпис «Спадок» – офіційну назву монети.

Творцями дизайну нового грошового знаку стали митці Володимир Таран, а також брати Сергій та Олександр Харук. Також внесли значний вклад у створення пам’ятного грошового знаку скульптори Анатолій та Володимир Дем’яненко.

Колекційна срібна монета важить 31,1 грама, а її розмір у діаметрі становить 38,6 міліметра.

Новий грошовий знак стане цінним надбанням для колекціонерів, а також чудовим сувеніром у подарунок близькій людині.

Наразі вже існує цілий набір 10-гривневих колекційних монет, що у 2020 році був відзначений як найкращий в Україні. Ці 9 пам’ятних екземплярів зі срібла носять аутентичну назву «Енеїда».