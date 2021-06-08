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У Vodafone розповіли, де в Україні найбільше користуються WhatsApp, Telegram, Instagram, а де Facebook, YouTube і TikTok

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Соціальні мережі займають одне з ключових місць в життєдіяльності сучасної людини. Відштовхуючись від цього, компанія Vodafone розробила рейтинг щодо стану використання месенджерів та соціальних медіа серед населення України. Для більшого розуміння, кожна компанія отримала свій колір, зокрема:


  • Фіалетовий – у випадку, якщо в регіоні використовують Viber.
  • Зелений – WhatsApp.
  • Блакитний – Telegram.
  • Червоний – Instagram.
  • Синій – Facebook.
  • Червоний – YouTube.
  • Чорний – TikTok.
  • Рожевий – Likee.
  • Жовтий – Snapchat.

Треба зауважити, що за останній рік середній об’єм трафіку зменшився, але спеціалісти розповідають, що це здебільшого пов’язано з тим, що користувачі створюють акаунти в декількох соціальних мережах.

месенджер

Потрібно зауважити, що Facebook найбільше користуються в Чернігівській області. Одна людина, у середньому, використовує 1037 МБ. Telegram найбільше використовують у Хмельницькій області, в той час коли Житомирська область є лідером серед трафіку в YouTube.

Лідерами за користуванням іншими популярними соціальними мережами є:

  • Одеська – Viber.
  • Херсонська – Whatsapp.
  • Рівненська – Snapchat.

Крім цього, в матеріалі компанії відображені не лише регіони, але й окремі населені пункти, де найбільше користуються певними соціальними мережами.

Наприклад, Viber найбільш популярний серед громади Чугинки, що в Луганській області. Там, в середньому, одна людина використовує 1163 МБ трафіку. Найбільше прихильників Telegram в Радісному Саду Миколаївської області, де цей показник перевищує 5250 МБ. 

Цілком очікувано, що найбільший обсяг трафіку припадає на Instagram (Дроздинь, Рівненська область) – 12028 МБ; YouTube (Щигліївка, Житомирської області) – 13236 МБ, TikTok (Зубринка, Житомирської області) – 5608 МБ.

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