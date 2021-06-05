«Новая Почта» запустила революционный функционал: Управлять можно всем

Клиенты “Новой почты” получили возможность самостоятельно руководить всем, что касается доставки. Благодаря новому революционному функционалу, можно продлить сок хранения в отделении, переадресовать бандероль, и отказаться от нее. Также можно сделать оплату услуг или узнать информацию о местонахождении посылки – и все это, не выходя из дома.
Как только клиент получает сообщение, что посылка отправлена, то ему в СМС и Viber посылают еще ссылки на службу, благодаря которой можно руководить бандеролью. Приложение работает на компьютере и смартфоне.
Как отметил Александр Бульба, руководитель отдела СЕО “Новой Почты”, каждый месяц 4 миллиона клиентов следят за своими посылками в компании. Раньше можно было лишь узнать о статусе отправление и оплатить за него, а, чтобы сделать другие операции нужно было звонить в информационный центр, в отделение или воспользоваться мобильным приложением. Новая функция позволит сэкономить время и самостоятельно руководить посылкой.
Ниже поданы новые опции, что доступные клиентам
- Продолжение срока хранения в случае режима авто возвращения. Отныне клиенты самостоятельно и бесплатно могут продолжить время хранения еще на 3 дни из интернет- магазинов, где настроенная функция автоматического возвращения.
- Переадресация доставки. Клиенты смогут через сайт самостоятельно переадресовать отправление на другие отделения, или на почтамты.
- Перенесение доставки. Время и дату доставки можно перенести также самостоятельно в онлайн-режиме.
- Возвращение отправителю. Такой опцией наделен лишь отправитель. Он имеет возможность вернуть посылку. Отказ от бандероли. Это можно сделать на сайте, не надо отправляться в отделение.
- Детальное движение посылки. Вся история движения бандероли будет расписана на сайте.
- Детализированный счет оплаты. Клиент может получить счет со всеми подробностями, чтобы знать, за что он платит.
Интересно, что такие действия может предпринимать лишь отправитель или получатеь, данные которых содержит экспресс-накладная. Для этого надо запустить и пройти двух факторную авторизацию на сайте компании.
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