«Новая Почта» запустила революционный функционал: Управлять можно всем

Клиенты “Новой почты” получили возможность самостоятельно руководить всем, что касается доставки. Благодаря новому революционному функционалу, можно продлить сок хранения в отделении, переадресовать бандероль, и отказаться от нее. Также можно сделать оплату услуг или узнать информацию о местонахождении посылки – и все это, не выходя из дома.





Как только клиент получает сообщение, что посылка отправлена, то ему в СМС и Viber посылают еще ссылки на службу, благодаря которой можно руководить бандеролью. Приложение работает на компьютере и смартфоне.

Как отметил Александр Бульба, руководитель отдела СЕО “Новой Почты”, каждый месяц 4 миллиона клиентов следят за своими посылками в компании. Раньше можно было лишь узнать о статусе отправление и оплатить за него, а, чтобы сделать другие операции нужно было звонить в информационный центр, в отделение или воспользоваться мобильным приложением. Новая функция позволит сэкономить время и самостоятельно руководить посылкой.

Ниже поданы новые опции, что доступные клиентам

Продолжение срока хранения в случае режима авто возвращения. Отныне клиенты самостоятельно и бесплатно могут продолжить время хранения еще на 3 дни из интернет- магазинов, где настроенная функция автоматического возвращения.

Переадресация доставки. Клиенты смогут через сайт самостоятельно переадресовать отправление на другие отделения, или на почтамты.

Перенесение доставки. Время и дату доставки можно перенести также самостоятельно в онлайн-режиме.

Возвращение отправителю. Такой опцией наделен лишь отправитель. Он имеет возможность вернуть посылку. Отказ от бандероли. Это можно сделать на сайте, не надо отправляться в отделение.

Детальное движение посылки. Вся история движения бандероли будет расписана на сайте.

Детализированный счет оплаты. Клиент может получить счет со всеми подробностями, чтобы знать, за что он платит.



Интересно, что такие действия может предпринимать лишь отправитель или получатеь, данные которых содержит экспресс-накладная. Для этого надо запустить и пройти двух факторную авторизацию на сайте компании.