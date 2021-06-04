Після одного телефонного дзвінка з карти українця зникло $10000

Представники правоохоронних органів України зафіксували заяву від жителя країни, у якого «банківські шахраї» викрали більше $10000 з карти. Злочинець під виглядом банківського працівника дізнався секретні відомості карти користувача і зняв з його рахунку величезну суму грошей.





Опис ситуації

Неприємність трапилася з жителем Запорізької області, чоловіком 1959 року народження. Одного разу 27 травня йому на телефон подзвонив невідомий, який представився співробітником банку. Він сказав, що на рахунку зафіксована активність хакерів, тому картку користувача заблокували. За словами цієї людини, гроші на рахунку не постраждали, проте йому необхідно упевнитися, що на іншому кінці дроту знаходиться дійсно власник карти. Для цього він попросив назвати суму грошей, яка зберігається на рахунку. Потерпілий відповів – на його картці на даний момент знаходиться 305 000 гривен.

Ця відповідь задовольнила «банківського працівника» і він сказав, що йому необхідні деякі відомості, щоб почати процедуру розблокування рахунку. Для цього йому потрібно було повідомити:

номер картки;

захисні дані зі зворотного боку (CVC-код і дату закінчення терміну придатності пластика);

цифри з СМС-повідомлення, які зараз прийдуть на телефон користувача.

Власник карти всі ці дані повідомив, після чого співрозмовник з ним попрощався і повісив трубку. Через півгодини всі наявні на картці заощадження були списані в невідомому напрямку.

Правоохоронні органи Запоріжжя порушили справу за фактом шахрайства в особливо великих розмірах, ведеться пошук причетних до крадіжки грошей осіб.