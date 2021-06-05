У Viber запрацювали нові правила пересилання повідомлень

Розробники месенджера Viber додали нову зручну функцію для бізнес-клієнтів, які можуть безпосередньо пересилати відео та анімації через корпоративний профіль. Раніше для цього потрібно було використовувати особистий аккаунт, що не зовсім зручно.





Подробиці нововведення

Дану інформацію представники Viber опублікували на своєму офіційному сайті, а також групах в соціальних мережах. Нововведення було створено для полегшення роботи корпоративних акаунтів, а також поліпшення можливостей представників бізнесу підтримувати зв’язок зі своїми користувачами.

Суть функції проста – розробники додали можливість відправляти відеофайли, а також анімації через бізнес-аккаунт. Відправляти файли можна як через галерею, так і за допомогою внутрішньої камери. Проводиться це наступним чином:

вибираємо меню «Галерея»;

знаходимо потрібний файл зі списку;

висилаємо його за допомогою активації кнопки «Відправити».

Зробити це можна як через акаунт на мобільному, так і через персональний комп’ютер. Різниця одна – на ПК-версії програми потрібно натиснути кнопку «+», в мобільній на кнопку «Галерея».

Зручне нововведення тим, що тепер для відправки файлів не потрібно перемикатися на особистий профіль, так як раніше подібні дії можна було здійснювати тільки через користувальницький аккаунт. Повідомлення можна надсилати як в личку, так і в групах та пабліках. Умови для пересилання колишні – відправляти можна анімації не більше 24 мегабайта в GIF-форматі, розмір відео не повинен перевищувати 100 мегабайт. Формати відеофайлів такі, які підтримує стандартна версія Viber.