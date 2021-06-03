Названа ситуація, коли з картками «Ощадбанк» будуть великі проблеми

Користувач українського національного банку «Ощадбанк» залишив скаргу на фінустанову, яка зажадала від нього перевипустити карту, якщо він надовго їде в інший регіон країни. При цьому навіть продовжити термін дії пластика в іншому місті заборонено, клієнта відправляють туди, де він вперше отримав картку.





Унікальна технологія «Ощадбанку» з печерного віку

Свою скаргу чоловік залишив на сайті Мінфін, написавши негативний відгук і порадивши інших українців. Його історія така – одного разу давно він оформив картку в «Ощадбанку» для отримання соціальних платежів і пенсії. Потім він кілька разів переїхав, в результаті оселившись зовсім в іншій області України. Термін дії карти закінчився, йому треба було її перевипустити зі збереженням номера рахунку, щоб продовжувати отримувати гроші. Коли він зв’язався з представником «гарячої лінії», то почув, що за місцем проживання він цього зробити не зможе, йому потрібно поїхати в той регіон, в якому він відкривав картковий рахунок. Більш того – консультант заявив, що це стандартна процедура, і якщо людина збирається виїхати в іншу область, то вона повинна закрити рахунки і перевипустити нові вже по приїзду в кінцевий регіон.

Цей факт сильно здивував чоловіка, і він вирішив з’ясувати питання докладніше. У підсумку він дізнався, що:

різні відділення «Ощадбанку» оформлені на різних людей;

у відділень, розміщених в різних областях, не збігається база клієнтів, тобто вони всюди свої.

У коментарях до відгуку інформацію чоловіку підтвердив представник банку. Він заявив, що так «історично склалося» і зараз «Ощадбанк» намагається усунути цю юридичну особливість своєї установи.