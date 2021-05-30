У абонентов Киевстар воруют деньги при попытке пополнить счет

Недавно черный список Украинской межбанковской ассоциации участников платежных систем пополнился фишинговым сайтом. Причиной блокировки этого сайта является то, что этот веб-узел был замаскирован под службу пополнения телефонов владельцев сим-карт сотового оператора Киевстар. Ссылку на ресурс можно найти на просторах Интернета – аферисты сами ее распространяют, чтобы воровать информацию о банковских картах пользователей.





Чтобы уводить средства от доверчивых граждан, злоумышленники применили следующую схему. Сам ресурс имеет респектабельный домен «UkrSim.com». Раньше этим именем была зарегистрирована реальная компания, занимавшаяся продажей стартовыми пакетами для абонентов мобильных операторов.

Как сообщает интернет-сервис YouControl, сама фирма, зарегистрированная как общество с ограниченной ответственностью «Укрсим» была ликвидирована учредителями законным путем. А по информации другого веб-сервиса WebArchive, сайт предприятия существовал до 2017 года.

Домен мошенники возродили три месяца назад, а сам ресурс зарегистрировали на какого Леонида Врага, где есть его контактные данные и адрес якобы его фирмы.

Сам сайт предлагает пользователям пополнить счет своего мобильного номера любой банковской карточкой. Но при этом надо ввести не только номер карты, но и дату и пароль безопасности. После этого аферисты получают постоянный доступ к средствам на карте. К оплате аферисты принимают только действующие карты, потому что был сделан механизм идентификации мобильных номеров.

Чтобы привлечь внимание к ресурсу злоумышленники добавили к его дизайну цвета Киевстар и баннеры партнерских банков. Но аферистов разоблачает ошибочно сделаная запись на русском языке: «Наши Преймущества».