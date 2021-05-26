Складено рейтинг кращих в 2021 році антивірусів для iPhone

Користувачі Apple вважають, що їх пристрої не потребують захисту, а тому сумніваються, чи потрібен антивірус. Однак захист від шкідливого ПЗ – не все, що вміють сучасні антивіруси. У них є маса інших корисних функцій.





Імовірність того, що файлова система iPhone буде заражена вірусами мінімальна, оскільки вона захищена від будь-якого несанкціонованого втручання. Однак завантажити і встановити антивірус користувачам техніки Apple все ж рекомендується – вірусні програми стають більш досконалими. Можливо, з часом вони навчаться обходити захист «яблучних» гаджетів. Якщо ви хочете захистити свій дорогий гаджет від всіх потенційних загроз, варто звернути увагу на наступні додатки.

AVAST SECURITY & PRIVACY

Avast захищає ваш пристрій від мережевих загроз і всяких зловмисників – програма переглядає загальнодоступні мережі Wi-Fi і контролює інтернет-трафік.

Серед безкоштовних функцій – сканування загроз і різних вразливостей, блокування шкідливих веб-сайтів, захист особистих даних облікових записів, сховище фотографій (40 фотографій), а також поради з безпеки і конфіденційності.

Є також преміум-версія, яка коштує 20 доларів на рік або 5 доларів на місяць. Вона додає захист VPN, захист всіх облікових записів і необмежене сховище фотографій.

BITDEFENDER MOBILE SECURITY

Bitdefender Mobile Security – безкоштовний додаток, призначений для захисту конфіденційних даних користувача. Програма включає VPN, веб-захист і параметри конфіденційності облікового запису.

Крім того, антивірус шифрує весь інтернет-трафік і захищає пристрій, поки користувач підключений до загальнодоступних точок доступу Wi-Fi, мобільних мереж передачі даних та в інших загальнодоступних місцях.

Функція веб-захисту блокує шкідливі сторінки, які так і жадають добути вашу особисту інформацію (дані кредитної картки і т.д.), і обов’язково покаже, чи стався витік облікових записів електронної пошти або чи була порушена конфіденційність.

Безкоштовна версія пропонує 200 МБ трафіку в день. Якщо ви хочете більшого, доведеться платити: преміум версія обійдеться в 15 доларів на рік або 1,49 долара на місяць.

NORTON 360: MOBILE SECURITY

Norton 360 для мобільних пристроїв забезпечує кілька рівнів захисту вашого iPhone, відстежуючи кібератаки і автоматично перевіряючи наявність останніх виправлень безпеки і оновлень iOS. Крім цього, програма має безліч інших корисних функцій:

Інструменти безпеки SMS фільтрують текстові повідомлення на предмет фішингу. Крім того, ви будете отримувати повідомлення про мережі Wi-Fi, атакованих кіберзлочинцями, оскільки в подібних мережах особисту інформацію користувача можуть перехопити, а пристрій – заразити вірусами.

Функція захисту не дасть зловмисникам жодного шансу скористатися будь-якими уразливими місцями в системі, перехопити контроль над девайсом або вкрасти особисту інформацію користувача.

Secure VPN дозволяє використовувати улюблені програми і веб-сайти вдома і в дорозі завдяки надійному шифруванню професійного рівня.

Веб-захист вберігає користувача від переходу на шахрайські та шкідливі веб-сайти.

Dark Web Monitoring перевіряє витік особистої інформації.

Антивірус має безкоштовну 14-денну пробну версію, а потім потрібно придбати річну підписку, яка коштує 18 доларів.

LOGDOG: МОБІЛЬНА БЕЗПЕКА

LogDog сканує і відстежує місця і час входу до вашого профілю, а також кількість повідомлень та інші дані на предмет незвичайної активності (наприклад, спроби крадіжки особистих даних або вторгнень в обліковий запис).

Якщо щось не так, додаток негайно попередить користувача, щоб той міг запобігти або зупинити процес злому.

Зовсім недавно розробники LogDog також додали додаткові заходи безпеки для захисту облікових записів за рахунок постійного сканування списків зламаних облікових записів. LogDog пропонує щомісячну або річну підписку за 9 і 60 доларів відповідно.

AVIRA MOBILE SECURITY

Avira Mobile Security допоможе забезпечити безпеку даних і анонімність дій користувача в інтернеті за рахунок шифрованої мережі VPN.

Функція захисту особистих даних швидко повідомить вам про те, чи не заволоділи треті особи електронною поштою, а інструмент для захисту від крадіжок допоможе повернути загублений телефон.

Якщо ви робите покупки в інтернеті або зберігайте дані своєї кредитної картки у всесвітній мережі, додаток блокує фішинг, шкідливе ПЗ, спам та інші види шахрайства.

Блокувальник викликів дозволяє створити чорний список і блокувати спам, небажані дзвінки та текстові повідомлення від інших користувачів. Ви також можете легко створити резервні копії, відновлювати контакти зі свого телефону і відправляти їх на свою електронну пошту, Dropbox або Google Диск.

Вартість різних підписок варіюється від 3,49 доларів на місяць до 40 доларів на рік.

LOOKOUT MOBILE SECURITY

Lookout Security – антивірус, який не тільки допомагає зберегти файлову систему iPhone в безпеці, але і дозволяє знайти втрачений або вкрадений пристрій. Досить підключитися до інтернету і зайти на сайт Lookout.com, щоб користувачеві стала доступна інформація про місцезнаходження апарату. Антивірус також може:

Дистанційно змусити iPhone подати гучний звуковий сигнал – це корисно, якщо користувач втратив гаджет в своїй квартирі. Цікаво те, що iPhone буде «кричати», навіть перебуваючи в беззвучному режимі.

Вивести на екран загубленого пристрою СМС-повідомлення з координатами власника – можливо, той, хто знайшов виявиться порядною людиною і захоче повернути гаджет.

Lookout Security є безкоштовним антивірусом для iPhone, однак, існує і платна версія – Premium вартістю 24 долари на рік. Платний антивірус робить резервні копії всіх фото з айфона і повідомляє власника, якщо хтось намагається зробити підозрілі дії з телефоном, наприклад, вводить PIN-код.

MCAFEE MOBILE SECURITY (мобільний захист і мережа VPN)

McAfee – потужна програма, яка блокує проникнення черв’яків і «троянів» в файлову систему пристрою. Крім того, антивірус не пускає користувача на ті сайти, які можуть нести загрозу для смартфона.

Захист від шкідливого ПЗ – не все, що вміє цей додаток. Він оснащений безліччю функцій, корисних при крадіжці апарату:

Capture Cam. Якщо злодій кілька разів ввів PIN-код на iPhone невірно, він зробив критичну помилку – гаджет робить його фото на фронтальну камеру і висилає на електронну пошту власника.

Дистанційне знищення контактів.

Сховище мультимедіа. Всі фото і відео файли при втраті iPhone можуть бути захищені PIN-кодом дистанційно. Плюс антивірус здатний зробити резервне копіювання важливих даних з пристрою.

Завантажити антивірус McAfee можна абсолютно безкоштовно.

SECURE LINE VPN

Secure Line – один з кращих платних антивірусів, який дозволяє користувачеві iPhone відвідувати веб-сайти анонімно. Виробник ПЗ – компанія Avast – пропонує безкоштовний період в 7 днів, щоб користувач міг вирішити, чи потрібен йому антивірус; після закінчення цього періоду доведеться платити по 3 долари на місяць.

Secure Line дає й інші переваги:

Безпека. Інтернет-з’єднання зашифровано, отже, хакери не зможуть дістатися до реєстраційних даних і дзвінків, які здійснюються через програми Skype і Viber.

Зняття обмежень. Якщо веб-сайт має географічне обмеження, антивірус може змінити IP-адресу користувача так, ніби він використовує інтернет в іншій країні.

ВИСНОВОК

Незважаючи на те, що техніка Apple славиться своїм захистом від шкідливих програм, встановлення антивірусного ПЗ не буде зайвим. З огляду видно, що сучасні антивіруси не тільки вміють боротися з «троянами», а й здатні надати допомогу користувачу в тому випадку, якщо його гаджет буде втрачено.

За статистикою за 2015 рік збиток від втрат апаратів Apple і даних, які зберігалися на них, перевищив 3 млрд. доларів. Навіть якщо антивірус не допоможе знайти сам гаджет, йому вдасться відновити особисту інформацію, яка часом більш цінна для користувача, ніж сам пристрій.