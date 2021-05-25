Хто та коли придумав змішувач: історія виникнення та розвитку

Ми настільки звикли до певних речей побуту, що не надаємо особливої уваги їхньому існуванню. Взяти хоча б змішувач для води різної температури. Так, він має певну історію виникнення та розвитку. Перш ніж пристрій став таким, до якого ми звикли у сьогоденні, над його удосконаленням працювало не одне покоління розробників.





Коли з’явився перший змішувач, який він мав вигляд та яких зазнав змін протягом еволюції – читайте далі.

Де та коли з’явились перші крани

Згідно з історичними фактами, одним з перших, хто спробував виготовити пристрій, що змішує воду, був давньогрецький механік і математик Герон. Його конструкція складалась з бронзової втулки, у проріз якої вставлялась пластина, що перекривала подачу рідини.

Схожими пристроями користувались і давні римляни. Але вони дещо змінили естетичні якості сантехнічних виробів, надаючи їм більш оригінальної форми та наносячи на поверхню різноманітні орнаменти.

Виготовлялись крани переважно з латуні. Багаті патриції могли дозволити собі вироби зі срібла, прикрашені дорогоцінним камінням. Це робилось не лише для того, щоби потішити своє самолюбство, а й з урахуванням властивостей срібла, що сприяють очищенню рідини від шкідливих бактерій.

Крани-втулки були досить неекономними. Один житель мегаполісу в день використовував майже втричі більше води, ніж сучасна людина.

Час появи першого змішувача

Перший практичний кран, зручний у користуванні, був винайдений лише в XVIII ст. англійським механіком Джозефом Брама. Його пристрій мав набір з кранів для:

холодної води;

гарячої рідини;

води потрібної температури.

Згодом цей винахід був удосконалений іншим англійцем – лордом Кельвіном, який залишив у змішувачі тільки два крани.

Починаючи з XIX століття, з подачі Алесандро Вольта, на поверхні сантехнічних приладів почали наносити тонкий шар металу. Завдяки хромуванню, виробництво змішувачів стало більш доступним. З того часу змішувачі стали доступними людям з різним достатком. Початок масового виготовлення виробів прийшовся на початок XX ст.

Від історії до сьогодення

Еволюція сантехнічних виробів на цьому не закінчується. Далі в США був винайдений перший змішувач з одним важелем, аналоги якого використовуються і сьогодні. З 1920 року в продажу з’явились хромовані крани, дизайн яких також зазнав змін. У конструкції зникли великі елементи, вироби отримали лаконічний вигляд і стали більш функціональними.

До 1930 р. в моді були крани з ручками-хрестиками, які й досі зустрічаються в окремих сучасних моделях. Дещо згодом з’явились крани-букси, оснащені керамічними дисками та гумовим ущільнювачем. З 1990-х р.р. на ринку стали з’являтись більш цікаві та функціональні моделі змішувачів, які враховували різні смаки та уподобання споживачів:

каскадні;

електронні;

сенсорні.

Деякі сучасні прилади здатні запам’ятовувати напір та температуру води, можуть мати підсвічування чи функцію підігріву рідини. Різноманітний дизайн, матеріали та кольори дозволяють жителям Львова придбати змішувачі для ванної кімнати та кухні з будь-яким інтер’єрним стилем.