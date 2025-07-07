Qualcomm без зайвого шуму випустила «урізані» версії Snapdragon 8 Gen 3

Дебютувавший в 2023 році процесор Snapdragon 8 Gen 3, на базі якого вийшла велика кількість смартфонів, раптово отримав відразу два нових варіанти. Вони вже з’явилися в базі даних Qualcomm, але при цьому значно відрізняються від базової версії флагманського чіпа.

Головна відмінність — шестиядерна архітектура замість звичних восьми ядер. Новинки отримали модельні номери SM8650-Q-AA і SM8650-Q-AB і працюють на частотах до 3,0 і 3,3 ГГц відповідно. За даними Geekbench, один з цих чіпів вже тестується в планшеті Lenovo з кодовою назвою «Pineapple» — раніше вона вже використовувалася в контексті Snapdragon 8 Gen 3.

Згідно з бенчмарком, варіант SM8650-Q-AB включає одне високопродуктивне ядро на 3,3 ГГц, чотири ядра по 2,96 ГГц і одне енергоефективне на 2,27 ГГц, а за графіку відповідає GPU Adreno 750. Конфігурація другого чіпа (Q-AA) поки не розкрита, але, ймовірно, вона також шестиядерна — з трохи меншими частотами.

При цьому ніяких офіційних анонсів поки що не було ні з боку Qualcomm, ні від виробників мобільних гаджетів. В асортименті компанії є спрощений варіант у вигляді Snapdragon 8s Gen 3, що робить призначення нових модифікацій ще більш незрозумілим.

При цьому ніяких офіційних анонсів поки що не було ні з боку Qualcomm, ні від виробників мобільних гаджетів. В асортименті компанії є спрощений варіант у вигляді Snapdragon 8s Gen 3, що робить призначення нових модифікацій ще більш незрозумілим.