Vivo X200 FE – великий акумулятор та екран на 120 Гц
Компанія Vivo готується до запуску нового компактного смартфона X200 FE, який стане глобальною версією Vivo S30 Pro Mini. Однак інсайдери вже встигли розкрити характеристики цього девайса до офіційного анонсу.
Згідно з витоками, пристрій буде доступний у двох кольорах — жовтому та сірому. При цьому доступними будуть дві конфігурації пам’яті 12/256 ГБ і 16/512 ГБ. Смартфон вже пройшов сертифікацію NBTC і TUV, підтвердивши підтримку швидкої зарядки потужністю 90 Вт.
Повідомляється, що Vivo X200 FE оснастять 6,31-дюймовим LTPO OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1.5K і частотою оновлення 120 Гц. Усередині — чіпсет MediaTek Dimensity 9400e, оперативна пам’ять LPDDR5X і накопичувач UFS 4.0, а також акумулятор ємністю 6500 мАг.
На задній панелі розміститься потрійна камера з основним сенсором на 50 Мп, телефото на 50 Мп і надшироким на 8 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери також складе 50 Мп. Анонс смартфона очікується в липні 2025 року.