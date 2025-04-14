Справжній монстр: Xiaomi 16 отримає Snapdragon 8 Elite 2 і батарею на 7000 мА*год

Прийдешній флагманський смартфон Xiaomi 16 повинен порадувати покупців не тільки високою продуктивністю, але й акумулятором підвищеної ємності. І, можливо, значною автономністю.

Gizmochina пише з посиланням на китайських інсайдерів, що смартфон хочуть оснастити або Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, або MediaTek Dimensity 9500. Також планується поставити акумулятор ємністю 7000 мА*год. Якщо інформація не фейк і Xiaomi 16 справді отримає таку батарею, то це буде суттєвий приріст відносно попередника. У базового Xiaomi 15 акумулятор має ємність 5400 мА*год.

Xiaomi 16 мають представити наприкінці 2025 року. До того моменту батареї на 7000 мА*год у смартфонах стануть нормою. Акумулятори підвищеної ємності – це новий тренд на ринку. Як і пристрої з тонким корпусом.