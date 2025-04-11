Оновлення від Microsoft «зламало» Office 2016. Як це виправити?

Старий добрий Office 2016 досі встановлений на багатьох комп’ютерах і успішно справляється зі своїми завданнями. Але після недавнього патча популярний програмний пакет перестав нормально працювати. Microsoft вже визнала проблему і запропонувала спосіб її вирішення, а заразом у мережі з’явився й альтернативний «народний рецепт».

За словами «постраждалих», після встановлення патча KB5002700 через «Центр оновлень» Windows 10/11 додатки Word і Excel закриваються під час спроби входу або створення нового документа, а з Outlook їх викидає в режимі перегляду календаря.

Microsoft визнала проблему і вже випустила відповідне виправлення KB5002623 – але завантажити його поки можна тільки вручну з офіційного сайту Microsoft Update Catalog.

Є й альтернативні способи вирішення проблеми. Для Outlook це відключення пункту «Показувати погоду» в меню «Файл/Параметри/Календар». А для виправлення помилки в Word потрібно відключити надбудову Adobe PDF Maker, але це працює не завжди. Крім того, деякі користувачі рекомендують просто видалити оновлення KB5002700:

У редакторі реєстру перейти за адресою HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Uninstal (у 32-розрядної версії – HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion \Uninstall)

Знайти підрозділи Office 2016 і запам’ятати його GUID – наприклад, {90160000-0011-0000-1000-0000000FF1CE}.

Завантажити установник KB5002700 з Microsoft Update Catalog (введіть у пошуку KB5002700).

Перейти в папку завантажень, затиснути Shift, натиснути праву клавішу миші і вибрати «Відкрити вікно команд».

Виконати команду mso2016-kb5002700-fullfile-x64-glb.exe /extract:C:\KB5002700. З’явиться папка KB5002700 з файлом у форматі MSP. На ньому потрібно натиснути праву кнопку миші, потім «Властивості», «Докладно» і скопіювати GUID/номер редакції.

У новому командному рядку ввести msiexec.exe /package {старий GUID} /uninstall {новий GUID} /qn

Якщо всі дії виконано правильно, оновлення має зникнути після перезавантаження ПК.