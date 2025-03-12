Будет ли перевод часов на летнее время: всё зависит от Владимира Зеленского

Украинцы десятилетиями жили по летнему и зимнему времени, переводя часы то на час назад, то на час вперед. Но летом парламентарии проголосовали за законопроект, который предполагает переход на единое киевское время. Однако этот законопроект так и не вступил в силу. В чем загвоздка и будут ли украинцы в марте снова переводить часы?

Почему вопрос с переходом на единое время до сих пор не решен?

Дело в том, что законопроект о переходе украинцев на единое киевское время, которым, кстати, должен был стать так называемое зимнее время, до сих пор не был подписан президентом. Без подписи Владимира Зеленского реализация предписаний этого закона просто невозможна.

И хоть законопроект на данный момент не был отменен, максимальный срок его подписания, а именно 6 месяцев, истекает уже в конце марта. Если до этого времени президент так и не поставит на документе свой автограф, украинцам снова придется переходить на летнее время.

Когда и как нужно переводить часы на летнее время?

Переход на летнее время не привязан к конкретному дню месяца. Переводить часы нужно в последнюю воскресенье марта, а точнее в ночь с субботы на воскресенье. В этом году эта дата выпадает на 30 марта.

Если правило о переводе времени не отменят, стрелки часов нужно будет в 3 часа ночи переместить на час вперед. На мобильных телефонах, ноутбуках, планшетах и других электронных устройствах изменение времени произойдет автоматически. А вот на обычных стрелочных часах сделать это придется вручную.

Чем вреден переход на летнее и зимнее время?

Перевод часов осенью и весной уже давно вошел в привычку украинцев. Однако для человеческого организма и его биоритмов эта процедура не слишком полезна. Искусственное изменение времени пробуждения и выполнения других повседневных дел на целый час может повлечь за собой целый ряд проблем со здоровьем. А именно:

сложности с пробуждением и засыпанием;

скачки давления;

ухудшение памяти;

повышение уровня стресса и т.д.

Так что отмена ежегодного перехода на летнее и зимнее время и установление единого круглогодичного времени на самом деле является наиболее оптимальным решением, особенно с точки зрения здоровья граждан.