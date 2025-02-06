Учені порахували вірогідність зіткнення Землі з астероїдом Бенну

Вчені розкрили, що станеться з нашою планетою, якщо в неї вріжеться астероїд Бенну діаметром близько 500 метрів і вагою близько 74 мільйони тонн. Про це пише Live Science.

Чому для прикладу вибрали саме Бенну? У теорії, у 2182 році він може врізатися в Землю. Щоправда, реальний ризик такого результату оцінюється як 1 до 2700. «Проте вчені з NASA дізнаються якомога більше про космічний об’єм, який, як вважається, відокремився від більшого астероїда між 700 мільйонами і 2 мільярдами років тому», – доповнюється в тексті.

І продовжується: «Зіткнення з астероїдом розміром з Бенну призведе до руйнівних наслідків навколо самого місця падіння. Але більші обсяги викидів від удару матимуть більш довгостроковий вплив на клімат планети, що може вплинути на наше суспільство по всій земній кулі».

Бенну значно менший, ніж астероїд, що знищив динозаврів 66 мільйонів років тому (завширшки той становив 10 кілометрів). Проте навіть об’єкт розміром з Бенну здатний «різко скоротити світове виробництво продовольства і призвести до зміни клімату в усьому світі».

Якщо бути точніше, моделі показують: пилові хмари можуть знизити світову температуру на 4 градуси за Цельсієм, а також скоротити глобальну кількість опадів на 15%. Також пророкують скорочення фотосинтезу рослин на 30%. «Зміна погодних умов може тривати понад чотири роки після початкового удару», – доповнюється в статті.

Однак не всі організми постраждають. Якщо «сполучення» призведе до утворення багатого залізом пилу, то, як показала модель, можуть розквітнути деякі види морських водоростей. Їх, у теорії, можуть використовувати як альтернативу продовольству.